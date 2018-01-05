Юбилей так близко - отмечай, артистка!

5 Янв. 2018 2017-12-28T20:09:33+03:00

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Одна из главных красавиц советского кино 7 января отмечает 70-летие, и зрители в этот день тоже получат отличный подарок - свежую документальную ленту, посвященную виновнице торжества. Разумеется, драматической истории любви Натальи Гвоздиковой и Евгения Жарикова в картине будет уделено особое место. Невероятно красивая пара, сыгравшая вместе в легендарной саге «Рожденная революцией», долгие годы считалась образцовой, но даже этот союз оказался под угрозой. И все же Наталья простила мужа, узнав о его измене, хотя вспоминать об этом актрисе нелегко.

Непросто ей говорить и о «Большой перемене», еще одном легендарном фильме, в котором она снималась, но по определенным причинам роль оказалась не слишком заметной. Что это за причины? Ответ на этот вопрос мы обязательно услышим.

Также мы услышим множество теплых слов в адрес народной артистки России. Лариса Лужина, Анатолий Мукасей, Наталья Бондарчук, Борис Галкин, Наталья Аринбасарова, Сергей Никоненко, Борис Граческий, Анна Снаткина - вот далеко не полный список тех, кто принимал участие в съемках картины и рассказал о своем отношении к Наталье Гвоздиковой.

Первый, «Рожденная любить. Рожденная прощать», 7 января, 13.50