Юрий Лужков: За год я засыпал в закрома Родины 3,5 тысячи тонн гречки и надоил 300 тонн молока

СЕГОДНЯ 01:04 2017-12-28T17:17:53+03:00

Юрий Михайлович пожелал, чтобы каждая семья жила в достатке, чтобы каждая семья видела, что жизнь улучшается Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

- Юрий Михайлович! Я уверен, что перед Новым годом многие москвичи, россияне хотели бы услышать ваш предновогодний трудовой рапорт - сколько засыпано в закрома Родины добротного лужковского зерна, в частности, гречки?

- Гречки в этом году я произвел больше 3,5 тысячи тонн. Урожай нынче не был блестящим, потому что и осень, и весна, и лето – непрерывные дождь, зимой - все время снег. За весь сельскохозяйственный период Калининградская область дважды была объявлена зоной бедствия из-за безумного количества осадков.

- Но урожайность-то все равно неплохая, на уровне.

- Хорошая урожайность гречки по статистике – 9,6 центнера с гектара, у нас – 14. Но в 2016-м урожай у меня был за 20. Для гречки это почти рекорд.

- Мировой!

Юрий Лужков - с трудовым предновогодним рапортом 00:00 00:00

- Ну, не мировой. Но достижение приличное.

А в этом году - как было? Вот гречиха цвела, должно было идти опыление, а вся пыльца смывалась на землю. В итоге - меньше урожайность, но гречка крупнее.

- А вкуснее в этом году гречка, чем в прошлом?

- Да, вкусная. Наша гречка имеет большой авторитет.

- Снова по социальным ценам ее в этом году реализуете?

- Конечно. Вообще гречка сейчас сильно снизилась в цене.

- А сколько сейчас?

- Надо смотреть. На прилавке – в районе 30-35 рублей за кило.

- А на экспорт с помощью Елены Батуриной вы не собираетесь гречку отправлять?

- Во-первых, Елена Батурина занимается бизнесом, но не связанным с продовольствием. Она много чего делает из продовольствия, начиная с сыра, колбасы. Но это больше хобби, это не на рынок, а для себя.

Мы не отправляем гречку за рубеж. Мы предложили ее армии и продаем у себя, в Калининградской области.

- О чем душа болит у фермера Лужкова?

- На мелиорацию вот государство денег не выделяло много лет, а сейчас мы видим только одни приготовления и обещания. Особенно это касается Калининградской области, где треть сельскохозяйственных земель лежит ниже уровня моря. И имеет смысл правительство поправить, чтобы начать особым образом решать вопросы мелиорации. Мы сейчас выглядим по сравнению с Европой, у которой каждый клочок земли в работе, просто абсурдно, варварски.

Из-за этой безумной непогоды у многих здесь у нас, кто выращивал гречку, она до сих пор осталась в поле. Я начал эксперимент – стал выращивать сою. У меня соя осталась на поле. Трактора (я уж не говорю о комбайнах) не могут въехать на поле - вязнут, тонут. Это последствия того, что государство бросило мелиорацию.

- А что касается лужковского сыра?

- Чтобы делать сыр, нужно иметь определенное количество молока. Я весь прошлый и позапрошлый год наращивал понемногу его производство, имея в виду, что у меня крестьянское хозяйство, не латифундия. У меня сегодня суммарно порядка 200 коров. Из них молочное стадо – чуть больше половины. Я купил 60 коров в Германии. Мы получили сейчас потомство...

И сегодня у нас молока достаточно. Примерно с 10 января мы начинаем выпуск сыра, который уже делали. Это в основном кавказские сорта – адыгейский и так далее.

Адыгейский, кстати, сыр можно делать, как моя жена говорит, и в ведре. А нормальный, европейский сыр – нужно оборудование. Оно у меня есть, я его апробировал, и сейчас мы его включили в работу.

- Первый сыр в январе у вас уже будет?

- Первый сыр европейских кондиций - да, появится в январе. Весь прошлый год мы молоко поставляли другому фермерскому хозяйству, которое его расфасовывало и реализовывало. Вот эта линейка у нас все время развивалась. Кстати говоря, мы не жлобы, мы телят откармливаем первый период молочком, до тех пор, пока они не перейдут на сено. Это мой принцип, мы хотим иметь здоровое молодое поколение животных.

- А сколько молока вы произвели?

- Я слышал такую цифру – тонна в день.

- Это где-то более 300 тонн в год получается.

- Да. Здесь нужно обязательно говорить, что это не завод какой-то, а фермерское хозяйство. Дай Бог, чтобы все фермеры такое количество молока производили, тогда мы бы имели возможность отказаться от пальмового масла.

- Спасибо вам за интервью...

- Постой! Я же про грибы еще тебе пока не сказал. В этом году мы выходим на хороший объем, где-то 90 тонн в год уже выращиваем.

- Вы в Калининградскую область их тоже поставляете?

- Конечно. У нас есть контакты с теми, кто и перерабатывает грибы, и кто реализует. Мы не являемся фирмой, которая имеет опт свой. Мы – земледельцы, работаем на земле. Грибы и сейчас реализуем.

Увеличили количество площадей для выращивания грибов примерно в два раза, даже больше. 90 тонн – это средняя цифра, не самый максимум. Ну, под 100 тонн мы будем делать грибов. Это неплохой объем.

Кстати говоря, грибы люди покупают, они дешевле, а с точки зрения полезности не уступают мясу.

Сегодня нужно учесть, что для многих семей гречка – уже дорогой продукт. Для власти это очень опасный индикатор. Гречка – русская каша. И если ее каждый день хозяйка не имеет возможности из-за материального положения поставить на стол, это серьезный звонок для власти.

- Ваши пожелания москвичам (и не только) в Новом году.

- Пожелание у меня очень простое. Чтобы каждая семья жила в достатке, чтобы каждая семья видела, что жизнь улучшается. И чтобы каждая семья могла решать свои проблемы - и воспитания детей, и поддержания старшего поколения... И чтобы те члены семьи, которые находятся в трудоспособном возрасте, имели бы хорошую зарплату.

- Спасибо. Вас с наступающим, Юрий Михайлович.

- Я очень хочу пожелать тебе, Саша, чтобы следующий год был наступающим, а не надвигающимся.

- Давайте мы это не только мне, а всем пожелаем.

- Хорошо, согласен. Всем - наступающего года!