Дочь Татьяны Навки выпустила саундтрек к шоу «Руслан и Людмила»

28 Дек. 18:42 2017-12-28T19:06:15+03:00

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Клип под названием «В сказку верь» - это саундтрек к эффектному ледовому шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Старшая дочь Татьяны Навки Саша Жулина записала саундтрек к ледовому мюзиклу совместно с учениками школы талантов «Я».

Напомним: это учебное заведение открылось совсем недавно, но учениками школы талантов уже успели стать дети Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова.

Татьяна Навка сыграла в клипе своей дочери роль волшебницыФото: Личный архив

- Школу талантов «Я» открыла моя подруга Светлана Лустина. Она попросила меня помочь. А поскольку у меня две дочери, знаю, как важно в раннем возрасте найти в ребенке индивидуальность, свое я. Порой за суетой, за бытом родители не имеют возможности разглядеть этот талант. К примеру, если мама в детстве занималась балетом, то и ребенка, как правило, отдают в балет. А он, может быть, замечательно поет или вообще способен стать математиком или шахматистом! Обучение в нашей школе как раз будет построено на том, что преподаватели помогут раскрыть индивидуальность детей и научат достигать побед в любом деле. Я курирую этот проект и буду проводить мастер-классы, - рассказывала в интервью «КП» Татьяна Нака.

Кстати, сама Татьяна Навка сыграла в клипе своей дочери роль волшебницы.

Продюсером клипа выступила основательница школы талантов «Я» Светлана Лустина.

Напомним: мировая премьера мюзикла на льду «Руслан и Людмила» состоялась 23 декабря. Шоу Татьяны Навки будет проходить ежедневно до 7 января 2018 года включительно в ДС «Мегаспорт».

В проекте принимают участие известные фигуристы мирового уровня, в числе которых Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Филипп Канделоро, Виктор Петренко и многие другие. Режиссер-постановщик шоу — Алексей Сеченов.

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В новогодние праздники во Дворце спорта «Мегаспорт» Татьяна Навка представит свой ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Постановка ожидается масштабная: со звездами фигурного катания в главных ролях, со световыми 3D-эффектами и видеоинсталляциями от известного режиссера Алексея Сеченова. О новом проекте и о своих близких Татьяна рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности)