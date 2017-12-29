Российские биатлонисты Юрлова и Волков победили в "Рождественской гонке"

СЕГОДНЯ 00:20 2017-12-29T00:43:33+03:00

Наша команда опередила чехов и австрийцев, добыв первую для нас с 2012 года победу в турнире

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В немецком городе Гельзенкирхен в четверг, 28 декабря, прошла традиционная "Рождественская гонка". В ней принимают участие смешанные команды в составе двух человек. Сами же гонки проходят на территории стадиона футбольного клуба "Шальке-04", который специально к этому мероприятию претепевает изменения. В этом году за нас выступали Екатерина Юрлова и Алексей Влоков. И впервые с 2012 года одержали уверенную победу.

Состязания состояли из двух гонок - масс-старта и преследования. Гонку с общего старта россияне выиграли, опередив чехов на 9,2 секунды с 3 промахами. В гонке преследования россиянам тоже не было равных. Юрлова и Волков пришли первыми к финишу с результатом 33 минуты 21,4 секунды и при одном промахе. Вторая позиция по итогам гонки - за командой Чехии в составе Евы Пушкарчиковой и Ондржея Моравеца, проигравших 24 секунды нашей команде. Третье место - за командой Австрии, за которую бежали Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард, отставшие на 43,5 секунды.

Россияне в четвертый раз за всю историю "Рождественской гонки" одержали победу. 5 лет назад в Гельзенкирхене первыми стали Юрлова и Антон Шипулин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Юрлова: Победа - настоящий новогодний подарок

- После первого забега Рикко Гросс сказал, что мы с Лешей все можем, нужно не торопиться. Рикко после каждого этапа подходил и показывал, куда идут выстрелы. Это помогало сконцентрироваться. Отличий между победой здесь с Антоном Шипулиным ранее и сегодняшней победой с Волковым нет никаких. Отличные эмоции, настоящий новогодний подарок. Всех с Наступающим!

(Прямой эфир Матч ТВ)

Алексей Волков: В этой гонке была важна стрельба

- Тут такая гонка, что важна только стрельба. Лучше пройти пешком этот круг, потерять десять секунд, чем потом за штраф больше получить. Я шел на 80% силы. На стрельбе я не рисковал. Гросс показывал мою статистику – 18–20 секунд на рубеж. В Кате Юрловой я был уверен. Даже ошибка была бы не критична в конце гонки.

(Прямой эфир Матч ТВ)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Гонка преследования

1. Екатерина Юрлова-Перхт – Алексей Волков (Россия) – 33:21.4 (1)

2. Ева Пускарчикова – Ондржей Моравец (Чехия) – 24.0 (2)

3. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия) – 43.5 (9)

4. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) – 58.4 (8)

5. Юлия Джима (Украина) – Михаэль Реш (Бельгия) – 1:13.3 (4)

6. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 1:13.5 (11)

7. Розанна Кроуфорд – Брендан Грин (Канада) – 1:13.7 (4)

8. Надин Хорхлер – Бенедикт Долль (Германия) – 1:34.1 (4)

9. Карин Оберхофер – Доминик Виндиш (Италия) – 2:00.4 (6)

10. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) – 2:08.4 (9)

Масс-старт

1. Екатерина Юрлова – Алексей Волков (Россия) – 33.29,8 (3)

2. Ева Пускарчикова – Ондржей Моравец (Чехия) – 9,2 (4)

3. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) – 9,7 (6)

4. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия) – 10,3 (7)

5. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 30,8 (10)

6. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) – 36,7 (6)

7. Надин Хорхлер – Бенедикт Долль (Германия) – 1.22,9 (9)

8. Розанна Кроуфорд – Брендан Грин (Канада) – 1.24,1 (9)

9. Карин Оберхофер – Доминик Виндиш (Италия) – 1.40,8 (7)

10. Юлия Джима (Украина) – Михаэль Реш (Бельгия) – 1.44,7 (10)