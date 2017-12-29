Российские биатлонисты Юрлова и Волков победили в "Рождественской гонке"
В немецком городе Гельзенкирхен в четверг, 28 декабря, прошла традиционная "Рождественская гонка". В ней принимают участие смешанные команды в составе двух человек. Сами же гонки проходят на территории стадиона футбольного клуба "Шальке-04", который специально к этому мероприятию претепевает изменения. В этом году за нас выступали Екатерина Юрлова и Алексей Влоков. И впервые с 2012 года одержали уверенную победу.
Состязания состояли из двух гонок - масс-старта и преследования. Гонку с общего старта россияне выиграли, опередив чехов на 9,2 секунды с 3 промахами. В гонке преследования россиянам тоже не было равных. Юрлова и Волков пришли первыми к финишу с результатом 33 минуты 21,4 секунды и при одном промахе. Вторая позиция по итогам гонки - за командой Чехии в составе Евы Пушкарчиковой и Ондржея Моравеца, проигравших 24 секунды нашей команде. Третье место - за командой Австрии, за которую бежали Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард, отставшие на 43,5 секунды.
Россияне в четвертый раз за всю историю "Рождественской гонки" одержали победу. 5 лет назад в Гельзенкирхене первыми стали Юрлова и Антон Шипулин.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина Юрлова: Победа - настоящий новогодний подарок
- После первого забега Рикко Гросс сказал, что мы с Лешей все можем, нужно не торопиться. Рикко после каждого этапа подходил и показывал, куда идут выстрелы. Это помогало сконцентрироваться. Отличий между победой здесь с Антоном Шипулиным ранее и сегодняшней победой с Волковым нет никаких. Отличные эмоции, настоящий новогодний подарок. Всех с Наступающим!
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Алексей Волков: В этой гонке была важна стрельба
- Тут такая гонка, что важна только стрельба. Лучше пройти пешком этот круг, потерять десять секунд, чем потом за штраф больше получить. Я шел на 80% силы. На стрельбе я не рисковал. Гросс показывал мою статистику – 18–20 секунд на рубеж. В Кате Юрловой я был уверен. Даже ошибка была бы не критична в конце гонки.
(Прямой эфир Матч ТВ)
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Гонка преследования
1. Екатерина Юрлова-Перхт – Алексей Волков (Россия) – 33:21.4 (1)
2. Ева Пускарчикова – Ондржей Моравец (Чехия) – 24.0 (2)
3. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия) – 43.5 (9)
4. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) – 58.4 (8)
5. Юлия Джима (Украина) – Михаэль Реш (Бельгия) – 1:13.3 (4)
6. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 1:13.5 (11)
7. Розанна Кроуфорд – Брендан Грин (Канада) – 1:13.7 (4)
8. Надин Хорхлер – Бенедикт Долль (Германия) – 1:34.1 (4)
9. Карин Оберхофер – Доминик Виндиш (Италия) – 2:00.4 (6)
10. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) – 2:08.4 (9)
Масс-старт
1. Екатерина Юрлова – Алексей Волков (Россия) – 33.29,8 (3)
2. Ева Пускарчикова – Ондржей Моравец (Чехия) – 9,2 (4)
3. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) – 9,7 (6)
4. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия) – 10,3 (7)
5. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 30,8 (10)
6. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) – 36,7 (6)
7. Надин Хорхлер – Бенедикт Долль (Германия) – 1.22,9 (9)
8. Розанна Кроуфорд – Брендан Грин (Канада) – 1.24,1 (9)
9. Карин Оберхофер – Доминик Виндиш (Италия) – 1.40,8 (7)
10. Юлия Джима (Украина) – Михаэль Реш (Бельгия) – 1.44,7 (10)