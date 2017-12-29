Молодежная сборная России разгромила Швейцарию 5:2 на ЧМ по хоккею
В американском городе Баффало в четверг, 28 декабря, хоккеисты сборной России провели второй матч на молодежном чемпионате мира. Наша "молодежка" встречалась со Швейцарией. И после неудачного старта с Чехией (поражение 4:5) россиянам удалось добыть победу.
Еще на старте третьего периода счет был 2:2, оба раза Швейцария нас нагоняла. Итог встречи - разгромные 5:2 в пользу сборной России. У нас отличились Семин (10), Костин (38), Каюмов (51), Иванов (58) и Абрамов (58). В составе сборной Швейцарии точными бросками отметились Миранда (20) и Ягер (42).
После двух матчей на этом турнире у команды России 3 очка при одном поражении. И уже через сутки после поединка с Швейцарией предстоит выйти на лед в третий раз на этом турнире 29 декабря молодежная сборная России сыграет с Белоруссией. Старт поединка намечен на 20.00 по московскому времени.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:0)
1:0 Семин (Абрамов, Соколов), 10:21 ГБ
1:1 Миранда (Курашов, Миллар), 20:09
2:1 Костин (Свечников, Семин), 38:16
2:2 Ягер (Хайм, Зигрист), 42:10
3:2 Каюмов (Костин) 51:02
4:2 Иванов (Свечников) 58:18
5:2 Абрамов 58:31
Вратари: Сухачев - Вутрих
Броски: 37-13
Штраф: 6-8