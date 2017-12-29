Молодежная сборная России разгромила Швейцарию 5:2 на ЧМ по хоккею

СЕГОДНЯ 00:35 2017-12-29T00:37:05+03:00

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В американском городе Баффало в четверг, 28 декабря, хоккеисты сборной России провели второй матч на молодежном чемпионате мира. Наша "молодежка" встречалась со Швейцарией. И после неудачного старта с Чехией (поражение 4:5) россиянам удалось добыть победу.

Еще на старте третьего периода счет был 2:2, оба раза Швейцария нас нагоняла. Итог встречи - разгромные 5:2 в пользу сборной России. У нас отличились Семин (10), Костин (38), Каюмов (51), Иванов (58) и Абрамов (58). В составе сборной Швейцарии точными бросками отметились Миранда (20) и Ягер (42).

После двух матчей на этом турнире у команды России 3 очка при одном поражении. И уже через сутки после поединка с Швейцарией предстоит выйти на лед в третий раз на этом турнире 29 декабря молодежная сборная России сыграет с Белоруссией. Старт поединка намечен на 20.00 по московскому времени.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:0)

1:0 Семин (Абрамов, Соколов), 10:21 ГБ

1:1 Миранда (Курашов, Миллар), 20:09

2:1 Костин (Свечников, Семин), 38:16

2:2 Ягер (Хайм, Зигрист), 42:10

3:2 Каюмов (Костин) 51:02

4:2 Иванов (Свечников) 58:18

5:2 Абрамов 58:31

Вратари: Сухачев - Вутрих

Броски: 37-13

Штраф: 6-8