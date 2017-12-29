И пусть весь мир завидует

СЕГОДНЯ 01:28 2017-12-29T01:29:06+03:00

Вы просыпаетесь с практически здоровой головой, на дворе 3 - 4 января, отгремели новогодние праздники, почти доеден оливье, хочется чего-то остренького, и тут начинается...

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Соцсети забиты картинками от друзей, уехавших на каникулы в дальние страны: «Барселона, я люблю тебя и твой хамон!», «Зажигаем в Тайланде (непременно почему-то через Й) с лучшими в мире креветками!», «Прага, пивасик со шпикачками - наше все!»

И все думают, что вы, никуда не уехавший (ипотека, кризис, все такое), сейчас начнете завидовать.

Ну это мы еще посмотрим, кто кому завидовать будет! Мы сейчас такое соорудим... Возьмем-ка стакан риса. Лучше даже, если мы его сварили накануне, он должен слегка подсохнуть. Но и свежесваренный пойдет, пусть только остынет.

Куриную грудку или пару голеней нарежем небольшими кусками и замаринуем в смеси оливкового масла (2 части), лаймового сока (1 часть), рыбного соуса (1 часть), сахара (чайная ложка) и измельченного перчика чили. Минут 20 вполне достаточно.

Начинаем обжаривать на растительном масле чеснок, лук - его режем довольно крупными кусками, как и сладкий перец, который следует за луком, стебель сельдерея. Выливаем в сковороду часть маринада из-под курицы - овощи от этого должны слегка потемнеть и заблестеть. Теперь можно и курицу добавить, пускай себе жарится. Рис выложим уже в самом конце, он тоже должен стать золотистым. Для красоты сыпанем горсть замороженного зеленого горошка.

Когда будете выкладывать это в красивую плошку, не забудьте посыпать кунжутом. А сверху еще можно креветку какую-нибудь пристроить. Она вообще-то здесь ни к селу ни к городу, но вы же знаете золотое правило: с креветкой все смотрится эффектнее.

Все, можно фотографировать (хорошо еще игрушку елочную для фона подложить) и выкладывать в соцсети с подписью: «У нас тут тоже весело. Да еще и елка настоящая». Уж какая там у вас елка - никого не касается. Но то, что веселитесь вы не хуже людей, из этой картинки совершенно очевидно. Пускай не очень там зазнаются в своих Тайландах.

P. S. Да, это еще и вкусно к тому же.