2017-12-29T01:29:06+03:00
Дом. Семья

И пусть весь мир завидует

Вы просыпаетесь с практически здоровой головой, на дворе 3 - 4 января, отгремели новогодние праздники, почти доеден оливье, хочется чего-то остренького, и тут начинается...
Леонид ЗАХАРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
И пусть весь мир завидует!И пусть весь мир завидует!Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Изменить размер текста:

Соцсети забиты картинками от друзей, уехавших на каникулы в дальние страны: «Барселона, я люблю тебя и твой хамон!», «Зажигаем в Тайланде (непременно почему-то через Й) с лучшими в мире креветками!», «Прага, пивасик со шпикачками - наше все!»

И все думают, что вы, никуда не уехавший (ипотека, кризис, все такое), сейчас начнете завидовать.

Ну это мы еще посмотрим, кто кому завидовать будет! Мы сейчас такое соорудим... Возьмем-ка стакан риса. Лучше даже, если мы его сварили накануне, он должен слегка подсохнуть. Но и свежесваренный пойдет, пусть только остынет.

Куриную грудку или пару голеней нарежем небольшими кусками и замаринуем в смеси оливкового масла (2 части), лаймового сока (1 часть), рыбного соуса (1 часть), сахара (чайная ложка) и измельченного перчика чили. Минут 20 вполне достаточно.

Начинаем обжаривать на растительном масле чеснок, лук - его режем довольно крупными кусками, как и сладкий перец, который следует за луком, стебель сельдерея. Выливаем в сковороду часть маринада из-под курицы - овощи от этого должны слегка потемнеть и заблестеть. Теперь можно и курицу добавить, пускай себе жарится. Рис выложим уже в самом конце, он тоже должен стать золотистым. Для красоты сыпанем горсть замороженного зеленого горошка.

Когда будете выкладывать это в красивую плошку, не забудьте посыпать кунжутом. А сверху еще можно креветку какую-нибудь пристроить. Она вообще-то здесь ни к селу ни к городу, но вы же знаете золотое правило: с креветкой все смотрится эффектнее.

Все, можно фотографировать (хорошо еще игрушку елочную для фона подложить) и выкладывать в соцсети с подписью: «У нас тут тоже весело. Да еще и елка настоящая». Уж какая там у вас елка - никого не касается. Но то, что веселитесь вы не хуже людей, из этой картинки совершенно очевидно. Пускай не очень там зазнаются в своих Тайландах.

P. S. Да, это еще и вкусно к тому же.

Еще больше материалов по теме: «Приятного аппетита: Отчаянный домохозяин»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Сыр да перец - паста наша
Если вы вдруг не в курсе (ну бывает), кто такой Энтони Бурден, я вам так скажу: это не просто повар, который пишет книги, путешествует по миру и снимает об этом телесюжеты, это, наверное, единственный повар в мире, которому все это удается с блеском
Новости 24
Есть чем гордиться: В сети опубликовали ролик о достижениях России в 2017 году
ДТП с автобусом у метро «Сходненская» в Москве: комментарий «Группы ГАЗ»
Суд заочно приговорил к девяти годам основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера
Песков назвал главным разочарованием года российско-американские отношения
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
В «Роскосмосе» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником
МИД РФ: Россия будет убеждать США и КНДР в необходимости диалога
Жительница Калифорнии родила ребенка в продуктовом магазине
Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве
Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров
Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»
Российская армия вышла на рекордные темпы перевооружения
На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку общественного транспорта
Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала
"Арсенал" победил "Кристал Пэлас" 3:2 в чемпионате Англии по футболу
Восстановлена связь со спутником "Ангосат"