Волшебства им, видите ли, захотелось

СЕГОДНЯ 02:12 2017-12-29T02:12:55+03:00

Новогодняя ночь полна опасностей, о которых мы и не подозреваем. Давайте вместе подумаем, как их избежать

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Будьте бдительны!

Есть такая довольно дурацкая фраза, которую под Новый год норовит вставить в свой текст почти каждый журналист: «ведь в эту праздничную ночь всем нам хочется волшебства. И оно случается!».

Вот только волшебство это в основном получается какое-то странное, часто - с нежелательными последствиями.

Вообще Новый год странно действует на взрослых людей. Почему-то считается, что именно в последнюю неделю декабря можно все. На корпоративах закручиваются самые бурные романы. Начальники объясняются в любви к своим подчиненным («вы лучшая в мире команда» или «денег много, вот прямо совсем много»), подчиненные начинают обожать начальников. Раскаяние приходит слишком поздно, но долго каяться некогда - впереди 31 декабря.

Мужей на переправе не меняют

«С Эдуардом мы познакомились на новогодней вечеринке. Я сразу обратила внимание на этого стройного симпатичного парня. Разговорились. А когда куранты пробили полночь, мы уже твердо знали, что созданы друг для друга».

Такими историями полны красивые журналы, рассказывающие о жизни богатых и знаменитых. За скобками обычно остается одна маленькая деталь: на вечеринку Эдуард пришел со своей женой, да и героиня была не одна.

Но разве можно противостоять чувствам в эту сказочную ночь? Ведь всем нам так хочется волшебства и т. д.

В общем, мальчики, сильно не напиваемся (см. ниже), следим внимательно за своими благоверными (см. выше).

Пузатый Дед Мороз и разлучница Снегурочка

Кроме стройных симпатичных Эдуардов, источником опасности могут стать Дед Мороз и Снегурочка (это в случае, если вы встречаете Новый год в ресторане). Причем опасность они представляют исключительно для мужчин. Женщинам вряд ли стоит опасаться Деда Мороза: как правило (если дело происходит не в стрип-клубе для женщин), на эту роль подбирают персонажей, обладающих достаточно глубоким баритоном, для того чтобы зычно сказать: «С Новым годом всех, с новым счастьем!», но не более того. А для зычного голоса нужен хороший резонатор - то есть пузо. Да и вообще образ седобородого старца с красным носом и в дурацком кафтане далек от сексуальности.

А вот Снегурочек, как назло, подбирают молодых, грудастых, озорных. Да еще и шубейки им укорачивают самым беспощадным образом, чтобы стройные ноги видны были.

Что имеем в итоге? Ничего хорошего. Если ваш муж не ухаживает за Снегурочкой, он пьет с Дедом Морозом. Потому что ему ведь тоже волшебства хочется, а оно, волшебство, вот оно.

Так что, девочки, сильно не напиваемся, следим за своими благоверными.

Как самому не угодить в деды морозы

Большая компания, вкусная еда, обильная выпивка... За пару часов до Нового года кому-то непременно придет в голову идея: «А кто будет Дедом Морозом?» Можете не сомневаться, все остановятся на вас. Под любым дурацким предлогом типа «он самый веселый и находчивый» или «у него и так уже есть борода». Но как раз вы-то единственный, кто понимает: затея совершенно нелепая. Это значит переодевание в чью-то вывернутую наизнанку дубленку, намазывание носа чьей-то дурно пахнущей помадой, необходимость в течение нескольких минут говорить низким голосом явные глупости.

Но не спешите отказываться. Никакие аргументы на разгоряченную винными парами компанию не подействуют, а если подействуют, то вы же окажетесь в дураках. Жена расплачется и со словами «Вот ты всегда так, жалко тебе людям приятное сделать, рожа твоя противная» припомнит, что вы отказались быть тамадой на золотой свадьбе ее родителей. Друзья с кислыми минами начнут бормотать что-нибудь типа «Зря ты, старик, ну что тебе - трудно?»

Как только стало ясно, что выбор пал на вас, хлопайте в ладоши и зычным голосом объявляйте: «Вот и славненько. На правах Деда Мороза назначаю себе Снегурочку. Это у нас будет (называете имя самой симпатичной участницы мероприятия). А теперь, извините, нам нужно на полчасика уединиться - обсудить кое-какие детальки». После чего, одной рукой прижимая к себе ловко взятую со стола бутылку шампанского, а другой ловко взятую за талию Снегурочку, вы под пристальные взгляды собравшихся, «продолжаете удаляться в сторону Японского моря».

Буквально через несколько секунд у идеи доверить вам ответственную роль появится как минимум двое яростных противников: ваша жена («ой, да ну какой из него Дед Мороз, напьется раньше времени») и муж вашей Снегурочки («ну ладно уж, давайте я побуду Дедом Морозом»). Цель достигнута, можете веселиться на общих основаниях.

Если вы по каким-то причинам все же хотите стать Дедом Морозом, это еще проще. Можете ничего не говорить, рано или поздно остановятся на том, кто не отказывается.

Если в процессе выбора Деда Мороза ваша кандидатура не была упомянута, плохи ваши дела - значит, народ считает, что даже на нелепые роли вы не годитесь.

Как не напиться к полуночи

А вот это, ребята, очень трудно. Практически невозможно. Все советы насчет того, как не пьянеть, в эту волшебную ночь обычно не работают. Например, рекомендуется «за час до застолья принять 40 - 50 г крепкого напитка» (чтобы организм загодя начал борьбу с алкоголем) или «незадолго до начала торжеств выпить столовую ложку растительного масла» (чтобы в желудке образовалась пленка, препятствующая проникновению алкоголя в кровь).

А что на деле? Вы приходите в компанию и с чувством легкого превосходства начинаете поглядывать на остальных участников вечеринки, которые из лучших побуждений осторожничают со спиртным - чтобы, значит, Новый год встретить с ясной головой. Смешные ребята, думаете вы. Но вы-то уже себя обезопасили. Поэтому можно себе позволить несколько рюмочек. И, угощая даму вином, тоже не грех пригубить. А на кокетливые вопросы «И как это вы не боитесь опьянеть раньше времени?» вы, естественно, будете отвечать: «Ну что вы, милая, кто же напивается в такую ночь».

Примерно через час вы начинаете уважать себя за умение держаться молодцом, еще через полчаса выпиваете за это с собственной женой (попутно по секрету рассказывая ей, почему это вы такой трезвый), потом на правах самого непьянеющего предлагаете всем выпить «под холодные закуски», потом начинаете ловить на себе странные взгляды собравшихся («завидуют тому, как я держусь!»), а когда во время «танца» с хозяйкой вы начинаете громко икать, то первое, что приходит вам в голову, - «эх, наверное, многовато я масла-то хлебнул».

А ведь вы, если разобраться, ни в чем не виноваты. Просто начинать пить, когда вы уже обычно спите (часто - именно по причине сильного опьянения), согласитесь, вредно для здоровья.

Ну и как тут быть?

Можно, конечно, разок попробовать встретить Новый год со своей женой или возлюбленной («ведь это семейный праздник»). Но, между нами говоря, это довольно скучный сценарий. И вы заодно прослывете скучным человеком, которому почему-то совсем не хочется волшебства.

То ли дело стройный симпатичный Эдуард.