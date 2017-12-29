Праздничный эфир: С Новым годом, с новой Аллой!

СЕГОДНЯ 02:17 2017-12-29T02:22:34+03:00

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Первый

День

Готовить угощение для гостей у нас принято в сопровождении телевизора. Пока вы крошите оливье, пересматривайте любимые комедии: «Служебный роман» (13.40 и 15.10), «Кавказская пленница» (16.30), «Ирония судьбы. Продолжение» (10.15).

А сердце попросит песни - к вашим услугам «Главный новогодний концерт» (12.30): для вас споют Юрий Антонов, Олег Газманов, Лариса Долина, Александр Буйнов, Владимир Пресняков, Елена Ваенга, Сосо Павлиашвили… Чтобы веселее было, звезды объединятся в дуэты и трио.

Ночь

Вот тут вас ждет сразу несколько сюрпризов! Помните, как общественность, возглавляемая ростовским блогером Вадимом Манукяном, возмущалась тем, что в Новый год для нас десятилетиями поют одни и те же артисты? Кое-кто их даже называл «эстрадными зомби». Осенью канал организовал голосование на сайте Одноклассники: любой мог предложить своего любимого певца. В результате лидеры рейтинга прорвались десятки артистов, которых на федеральных каналах отродясь не было. Между тем это очень популярные в молодежной среде имена: украинская суперзвезда Alekseev, дуэт Arktik pres. Asti, группа Burito, Макс Барских, рэперы Miyagi&Эндшпиль и многие другие. Всех их Первый обещал пригласить в свою «Новогоднюю ночь» (23.00). Кого именно из них мы увидим, узнаем совсем скоро.

Значит ли это, что «традиционным» артистам дан от ворот поворот и нас будет веселить только молодежь? Вовсе нет. Будут Ани Лорак, Юрий Шатунов, Дима Билан, Полина Гагарина, Светлана Лобода и, конечно, звезды шоу «Голос». Причем в этом году режиссеры решили отказаться от съемок в студии: артисты записали свои номера прямо на улицах сверкающей новогодней Москвы! Около ЦУМа, на Патриарших прудах, на катке в парке имени Горького. По замыслу, энергия открытого пространства должна освежить дискредитированные «огоньки» старого образца. Сквозной сюжет «Новогодней ночи» заключается в том, что ведущие Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и Алла Михеева путешествуют по столице на большом красивом автобусе от одной уличной сцены к другой. А в роли водителя автобуса - Гарик Сукачев.

Наконец есть точный ответ на вопрос «А споет ли Алла Борисовна?». Примадонна сама по себе - символ Нового года не хуже мандаринов и елки, но в последние годы поздравляла народ все реже. Выдыхайте: споет! Да еще обещает премьеру песни «Я летала». Вообще-то это был страшный секрет, но сначала Максим Галкин сделал прозрачный намек в интервью «КП», а потом и сама АБ во всем созналась в своем Инстаграме.

Еще одна новость обрадует жителей ряда регионов страны. В этом году обращение президента и все новогодние программы Первого канала зрители смогут увидеть во всех часовых поясах без смещения времени. Это произойдет впервые в телевизионной истории.

В России 11 часовых поясов, а орбит вещания всего пять - так исторически сложилось. В результате в Хабаровске, например, кремлевские куранты в эфире били в час ночи, а в Омске - в 23.00! Согласитесь, как-то не очень празднично выходило. В этом году все будет иначе. 31 декабря вещание в каждом из часовых поясов после 14.30 начнет перестраиваться в соответствии с географическим временем. Для этого Первому пришлось задействовать средства космической связи и перенастроить вещательное оборудование. Зато обращение президента, бой курантов и «Новогоднюю ночь» жители абсолютно всех городов России увидят по своему местному времени.

У Филиппа новогодний семейный подряд: вместе с ним споют его дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Фото: Алексей ЛАДЫГИН/Канал «Россия 1»

Россия 1

День

Новый год - не Новый год, если мы с вами едва ли не в сотый раз не пересмотрим «Иронию судьбы...». В этом году впервые за десять лет бессмертную картину Эльдара Рязанова покажут именно на «России 1» (16.10). Не пропустите и другие классические комедии: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (10.25), «Джентльмены удачи» (14.20), «Бриллиантовая рука» (20.00).

Ночь

Но ведь многим нравятся именно традиционные новогодние эфиры! Чтобы столики в студии, артисты на сцене, шампанское рекой… Именно поэтому «Россия 1» верна традициям. За два часа до боя курантов начнется классический «Новогодний парад звезд» (21.55), где артисты с шутками да прибаутками вспомнят все хорошее, что было в уходящем году. И король тут - Андрей Малахов: он споет песню о том, как и почему он сменил место работы. И поквитается наконец с Галкиным: тот все лето посмеивался над Андреем, вот и дождался пародии в свою честь.

Фото: instagram.com

Вадим Верник выйдет на сцену в женском платье - он изобразит британскую премьершу Терезу Мэй. Юрий Стоянов обернется Дональдом Трампом и Ангелой Меркель, Николай Басков с Еленой Воробей споют хит «Две звезды».

Ну а тот самый «Голубой огонек» стартует в полночь. В это раз он будет самым длинным за всю историю программы: снято целых 80 номеров! Филипп Киркоров споет вместе с сыном и дочерью, Лариса Долина - с внучкой. А еще Григорий Лепс, Ани Лорак, Егор Крид, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, София Ротару, Светлана Лобода и другие.

НТВ

На зеленой кнопке праздник разворачивается в уютном загородном доме, где принимают гостей ведущие Вадим Такменев и Александр Олешко. Гостями семейного торжества станут дети из проектов «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы», а также звезды эстрады: Светлана Лобода, Леонид Агутин, «Градусы», Сергей Лазарев, Елка, Юлианна Караулова, Нюша, Егор Крид и другие. Программа называется «Супер Новый год» (22.00) - она станет кульминацией «Путешествия Деда Мороза», которое НТВ устраивает во второй раз. В волшебную ночь Дедушка исполнит желания простых россиян, а ведущие расскажут о людях, которыми гордится вся страна.

Еще варианты?

Не секрет, что в эту ночь россияне в основном разбегаются по основным трем каналам. Но и у других кнопок припасено немало интересного и, прямо скажем, альтернативного! Коротко о главном:

ТВЦ

Прямой эфир с концертной площадки на Поклонной горе! (23.00).

РОССИЯ К

Маэстро Спиваков, много оперы, оперетты и ваших любимых артистов: Екатерина Гусева, Нонна Гришаева, Евгений Миронов (22.50).

Домашний

Просто Стас Михайлов. Много Михайлова! Ночь со Стасом… (0.05).

Девчонки из Comedy Woman предупреждают: будет горячо! Фото: Канал ТНТ

ТНТ

Специальные новогодние выпуски лучших программ канала: Comedy Woman (19.00), «Импровизация» (20.00), «Студия СОЮЗ» (21.00), Comedy Club (23.00). На десерт - караоке-турнир от звезд ТНТ (1.00).

Оля Бузова теперь суперзвезда и появляется не только на ТНТ. Увы... Фото: Канал СТС

СТС

Тут, представьте себе, тоже Нагиев! В окружении детей: они будут режиссерами, актерами, операторами на празднике. Сосо Павлиашвили - Дед Мороз, Ольга Бузова - Мэри Поппинс… К детям придет даже Сергей Шнуров (22.00). Да, чуть не забыли: днем эфир захватят «Уральские пельмени» (16.00, 18.30, 20.10).