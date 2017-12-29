2017-12-29T07:28:30+03:00
Спорт

Александр Овечкин принес победу "Вашингтону" в матче НХЛ против "Бостона" точным буллитом

На счету россиянина в победной (4:3) игре еще и шайба в основное время
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин.Александр Овечкин.Фото: REUTERS
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В регулярном чемпионате НХЛ прошел очередной матч между "Вашингтон Кэпиталз" и "Бостон Брюинз". Команда Александра Овечкина из столицы США смогла одержать победу в очень непростом поединке.

Уже к 3-й минуте "Кэпиталз" уступали 0:2 после бросков Бэкеса (2) и Аккьяри (3). Но во втором периоде смогли отыграться - отличились Эллер (33) и Овечкин (35). "Бостон" в третьей 20-минутке вновь вышел вперед - отличился на 48-й минуте Дэвид Бэкес. Однако Том Уилсон сделал счет равным на 52-й минуте поединка.

Основное время и овертайм завершились вничью 3:3, а в серии послематчевых буллитов точнее были хозяева. "Вашингтон" победил со счетом 4:3, а победный буллит в этой игре реализовал российский капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.

Александр Овечкин после этого матча сравнялся по числу заброшенных шайб с Никитой Кучеровым из "Тампы" - по 24 шайбы у россиян, которые лидируют в списке снайперов лиги. В этом поединке, кроме того, на счету Евегния Кузнецова один голевой пас. Антон Худобин из "Бостона" в этом поединке отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

"Вашингтон" смог впервые за последние четыре игры одержать победу, а вот "Бостон" прервал свою серию из пяти побед подряд.

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