Мисс мира Ксения Сухинова и Союз добровольцев запустили акцию помощи детям "Помоги родному городу"

29 Дек. 13:34 2017-12-29T13:34:17+03:00

Накануне Нового года волонтеры предложили известным людям и просто неравнодушным жителям России помочь малышам из детских домов на своей малой родине

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Чудо под этот Новый год пришло к тем, кто ждал его больше всего. Малышей из детского дома «Аистенок» в Нижневартовске с праздником поздравила команда Союза добровольцев России.

Добровольцы привезли ребятам новогодние подарки, в том числе - большой современный многофункциональный стол для развития. Но главное, они подарили малышам из детского дома то, чего им не хватает в этих стенах больше всего: заботу, любовь, улыбки - и веру в чудо. Вручил презенты ребятам, разумеется, Дед Мороз.

Эту предновогоднюю сказку волонтеры придумали вместе с Ксенией Сухиновой - Мисс Мира 2008 года является уроженкой города Нижневартовск. Таким образом добровольцы дали старт акции "Помоги родному городу". Ребята надеются, что примеру красавицы Ксении последуют и другие известные, успешные россияне - а также просто неравнодушные граждане нашей страны.

Добровольцы привезли ребятам новогодние подарки, в том числе - большой современный многофункциональный стол для развития. ФОТО Союз добровольцев России

- Давайте вместе не забывать про родные города и родных людей, среди которых мы выросли, и про детей, которые растут на малой родине каждого из нас, - призвал сопредседатель Союза добровольцев России Сергей Бондаренко. - Мы хотим призвать граждан нашей страны не забывать, особенно перед новогодними праздниками, про детей, которые остались без родителей, про больных детей. В эти теплые предпраздничные дни им особенно нужны наша поддержка и внимание!

Он пообещал, что "Союз..." и его региональные отеделения продолжат благотворительные акции в 2018 году - ведь самое важное, это делать добро не раз в году, а каждый день.