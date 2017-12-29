2017-12-29T13:34:17+03:00
Общество

Мисс мира Ксения Сухинова и Союз добровольцев запустили акцию помощи детям "Помоги родному городу"

Накануне Нового года волонтеры предложили известным людям и просто неравнодушным жителям России помочь малышам из детских домов на своей малой родине
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
«Аистенок» - один из крупнейших детских домов в Югре ФОТО Союз добровольцев России«Аистенок» - один из крупнейших детских домов в Югре ФОТО Союз добровольцев России
Изменить размер текста:

Чудо под этот Новый год пришло к тем, кто ждал его больше всего. Малышей из детского дома «Аистенок» в Нижневартовске с праздником поздравила команда Союза добровольцев России.

Добровольцы привезли ребятам новогодние подарки, в том числе - большой современный многофункциональный стол для развития. Но главное, они подарили малышам из детского дома то, чего им не хватает в этих стенах больше всего: заботу, любовь, улыбки - и веру в чудо. Вручил презенты ребятам, разумеется, Дед Мороз.

Эту предновогоднюю сказку волонтеры придумали вместе с Ксенией Сухиновой - Мисс Мира 2008 года является уроженкой города Нижневартовск. Таким образом добровольцы дали старт акции "Помоги родному городу". Ребята надеются, что примеру красавицы Ксении последуют и другие известные, успешные россияне - а также просто неравнодушные граждане нашей страны.

Добровольцы привезли ребятам новогодние подарки, в том числе - большой современный многофункциональный стол для развития. ФОТО Союз добровольцев России

Добровольцы привезли ребятам новогодние подарки, в том числе - большой современный многофункциональный стол для развития. ФОТО Союз добровольцев России

- Давайте вместе не забывать про родные города и родных людей, среди которых мы выросли, и про детей, которые растут на малой родине каждого из нас, - призвал сопредседатель Союза добровольцев России Сергей Бондаренко. - Мы хотим призвать граждан нашей страны не забывать, особенно перед новогодними праздниками, про детей, которые остались без родителей, про больных детей. В эти теплые предпраздничные дни им особенно нужны наша поддержка и внимание!

Он пообещал, что "Союз..." и его региональные отеделения продолжат благотворительные акции в 2018 году - ведь самое важное, это делать добро не раз в году, а каждый день.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Что такое экопривычки и как каждый житель может сделать Москву чище
Появится портал, где каждый сможет узнать о волонтерских акциях, в которых можно принять участие, а также об экопривычках, которые совершенно не сложно ввести в свою повседневную жизнь Появится портал, где каждый сможет узнать о волонтерских акциях, в кот
Новости 24
В Москве побит новый температурный рекорд
Ответственность за взрыв петербургском супермаркете взяла на себя ИГ*
Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос»
На Украине освобожденных из ДНР и ЛНР пленных заподозрили в дезертирстве
США уговаривают Турцию не покупать российские системы ПВО/ПРО
Конституционный суд ФРГ отказался отсрочить наказание 96-летнему бухгалтеру Освенцима
Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 года
Белый дом: США и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» Ирана
Турция будет самостоятельно обслуживать ЗРК С-400, закупленные в России
Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатов
Путин списал долги россиян по транспортному и имущественному налогу, накопившиеся к 2015 году
Суд приговорил к девяти годам заключения экс-главу Росграницы, похитившего почти 500 млн рублей
Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов
В Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщин
Экспертиза СБУ подтвердила подлинность записи разговора Саакашвили и Курченко
США поставят ракеты «воздух-воздух» соседним с РФ странам
Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами
МОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
ЦИК разрешил Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда
ЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампанию
Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты
Сергей Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики
Американка открыла сайт по продаже маленьких искусственных пенисов для девочек
Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи
СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400
Итальянские бизнесмены отсудили у Apple права на имя Стива Джобса
Китай опроверг информацию о перекачке нефти на корабли КНДР
В Испании умерла единственная дочь диктатора Франсиско Франко