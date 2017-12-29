2017-12-30T01:02:17+03:00
Звезды

Как выглядят звезды без макияжа: Алла устала от грима, а Лолита старается для молодого мужа

«КП» рассмотрела «натуральные» снимки знаменитостей
Алина ЧЕРНОВА
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Лолита МилявскаяЛолита МилявскаяФото: Евгения ГУСЕВА
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В перьях, стразах, при макияже и укладке — таков привычный для нас образ звезды шоу-бизнеса. Но с недавних пор звезды стали более смелыми — артисты не стесняются своих снимков без макияжа. Вместе с нашим экспертом, фэшн-блогером Дарьей Овечкиной, мы внимательно рассмотрели фото артистов без «шика-блеска».

Дарья Овечкина

Дарья Овечкина

Ирина Дубцова

— Ирина хороша какой-то особенной купеческой красотой, которая так ценилась в Древней Руси. Судите сами! Черные густые волосы, брови, которые, без сомнения, можно назвать соболиными, щечки розовые и без всякой свеклы, полные губы. Из-за такой красавицы несколько сотен лет назад легко могла бы разгореться битва похлеще Куликовской… Ирине всего 35 лет, я думаю, она спокойно может выходить в свет без боевой раскраски. Тем более на репетицию концерта, где было сделано это фото.

Ирина Дубцова Фото: Евгения ГУСЕВА

Ирина ДубцоваФото: Евгения ГУСЕВА

Лолита

— Есть женщины как елки. Им одинаково, что в макияже, что без него. Лолита одинаково узнаваема с любым количеством грима на лице. Певица даже в своих клипах снимается практически «натурель» — без укладки и мейкапа. Прибавьте к этому тот факт, что у Лолиты прекрасный молодой муж, и поймите, наконец, девушки, что женская привлекательность заключается не только в румянах и тонкой талии, но и в харизме и таланте… Я не удивлюсь, что именно с подачи молодого мужа Лолита стала меньше краситься, поскольку многие мужчины являются противниками яркого макияжа. Мол, если жена будет всегда при параде, украдут. Тем более если подруга жизни — популярная певица.

Лолита Милявская Фото: Евгения ГУСЕВА

Лолита МилявскаяФото: Евгения ГУСЕВА

Любовь Успенская

— Первое, что бросилось мне в глаза, когда я рассматривала эту фотографию Любови Успенской — это сережки с бриллиантами и очки от Gucci со стразами. Этот тот случай, когда даже в булочную за углом певица придет, как звезда. Да, без макияжа, но со звездным антуражем, подчеркнув, что у нее все «дорого-богато». Что касается внешности певицы, то ставлю твердую пятерку ее косметологу — работает на совесть. Любови 63 года, а кто даст?

Любовь Успенская Фото: Евгения ГУСЕВА

Любовь УспенскаяФото: Евгения ГУСЕВА

Светлана Лобода

— Одна из самых сексуальных певиц украинского и российского шоу-бизнеса рвет шаблоны в жизни и на сцене. Ее треки выгодно выделяются с первых нот на любой дискотеке, а орлиный профиль — из миллиона шаблонных красавиц. Светлана даже без макияжа выглядит очень ухоженно. Не исключаю, что минимальный грим все-таки у нее присутствует в этом образе. Если он не заметен, то двойные аплодисменты мастерству гримера звезды.

Светлана Лобода Фото: Евгения ГУСЕВА

Светлана ЛободаФото: Евгения ГУСЕВА

Жасмин

— А вот певица Жасмин горбинку на носу удалила. И от этого только выиграла. Ее лицо стало утонченнее. Отмечу также, что восточный типаж помогает девушке сэкономить на визажисте. С такими яркими чертами лица артистке достаточно просто подштриховать кожу тональным средством и хайлайтером. И можно спокойно выходить «в люди». Даже во время концертов Жасмин отдает предпочтение естественному макияжу или делает в образе всего один яркий акцент. Например, на глаза, рисуя выразительные стрелки.

Жасмин Фото: Евгения ГУСЕВА

ЖасминФото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева

— Алла Борисовна выглядит на этом фото достойно. Хотя справедливости ради отметим, что косметические штрихи (пусть и совсем незначительные) в этом образе есть. Думаю, у певицы немного подведены карандашом глаза. А тона и румян на лице действительно нет. Несколько месяцев назад певица отказалась от сигарет. Вредная привычка сопровождала АБ долгие годы. Певица пыталась с ней бороться, но потом снова привычка брала свое. Судя по красивому цвету лица, Пугачева вновь нашла в себе силы расстаться с сигаретой, и она стала выглядеть значительно моложе. Сплетники, правда, поговаривают, что на днях артистку опять видели в «курилке». Но я очень надеюсь, что АБ дымила паровым коктейлем...

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Спасибо,Господи,за новое утро в моей жизни и день.Пусть не коснется их злоба людская.
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