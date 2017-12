"Я не воюю с табуреткой, волшебный снег, Стерлитамак": голосовой помощник "Алиса" записала рэп-альбом

29 Дек. 14:10 2017-12-29T14:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания “Яндекс” записала альбом из шести композиций под названием “Ещё один Новый год” (Yet Another New Year), созданный голосовым ассистентом “Алиса”. Пластинка из шести треков сформирована из популярных запросов пользователей в 2017 году, за музыку отвечает нейросеть. Зарифмовать текст помог робот “Автопоэт”.

В “Яндексе” рассказали, что во всех треках использовались реальные поисковые запросы пользователей, перемешанные случайным образом. Например, одна из песен начинает словами: “Я не воюю с табуреткой, волшебный снег, Стерлитамак”. А в другой композиции прослеживается романтическое начало: “Круг Михаил, давай поговорим. А может быть, забудем все и сбежим?”.

Кроме того, компания предложила пользователям самим создать мини-клип по итогам поисковых запросов года. Для этого необходимо перейти на специальную страницу, а саму работу выполнят роботы и голосовой ассистент “Алиса”.