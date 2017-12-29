"Я не воюю с табуреткой, волшебный снег, Стерлитамак": голосовой помощник "Алиса" записала рэп-альбом
Компания “Яндекс” записала альбом из шести композиций под названием “Ещё один Новый год” (Yet Another New Year), созданный голосовым ассистентом “Алиса”. Пластинка из шести треков сформирована из популярных запросов пользователей в 2017 году, за музыку отвечает нейросеть. Зарифмовать текст помог робот “Автопоэт”.
В “Яндексе” рассказали, что во всех треках использовались реальные поисковые запросы пользователей, перемешанные случайным образом. Например, одна из песен начинает словами: “Я не воюю с табуреткой, волшебный снег, Стерлитамак”. А в другой композиции прослеживается романтическое начало: “Круг Михаил, давай поговорим. А может быть, забудем все и сбежим?”.
Кроме того, компания предложила пользователям самим создать мини-клип по итогам поисковых запросов года. Для этого необходимо перейти на специальную страницу, а саму работу выполнят роботы и голосовой ассистент “Алиса”.