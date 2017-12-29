Пять минут, которые перевернули жизнь

29 Дек. 15:00 2017-12-29T15:15:43+03:00

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В соцсетях все подводят итоги и я, пожалуй, подведу. Как обычно, задаю себе вопрос: чему я научилась в этом уходящем году? Какую новую, увлекательную сторону открыла мне сестра моя, жизнь?

2017 прошёл тревожно, но любопытно.

Главное, я, наконец, выучилась петь по-человечески.

Вокалом я занимаюсь уже почти три года.

Когда начинала, друзья говорили: куда ты прешься, старая ржавая алебарда? Какой у тебя там вокал? Хрип один.

Однако учение пошло бойко, через год я вполне сносно освоила пару классических блюзов, несколько рок-н-роллов и сердечно подружилась с моей учительницей, участницей шоу «Голос» Джулианой Стренджлав.

Но кое-что не клеилось: я истошно боялась микрофона. На концертах и в студии микрофон возвышался передо мной - спокойный и суровый, как Александр Борисович Градский. Педагог оказывала мне психологическую поддержку: «Это не Градский, а палка с проводками». Я соглашалась, но при первых звуках музыки принималась издавать петушиные вопли мимо нот, текста и ритма, будто я пьяный в подворотне, а вовсе не интеллигентная женщина с музыкальными данными.

Длилось это безобразие до настоящего момента. Мы перезаписывали и склеивали треки, на джемах вместо пения я устраивала комические шоу. Педагог махнула рукой: «В конце концов у тебя уже есть творческая профессия».

А потом мне это все надоело. Мне надоело терпеть диктатуру страха, который помыкал мной, будто дремучий домостроевский мужик. Какого черта. Я сказала ему: закрой рот, старый дурак. Иди сублимируйся. Достоевского почитай.

А потом устроила эффект чёрного лебедя в своей отдельно взятой истории. Да, микрофон - предмет авторитетный. Но ведь и я не барахло. Я пою Патрисию Каас не хуже Патрисии Каас. Элвиса Пресли - почти как Элвис Пресли. Эллу Фитцджеральд, Этту Джеймс, Аретту Франклин, Аллу Пугачеву и Аркадия Северного!

Эту песню я посвящаю всем вам, дорогие читатели.

Записали мы её буквально за пять минут - без холодного пота на лбу, нервного питья воды, вина и чаю. Перед этим я её пропела - вполне прилично - на концерте. Мы с учительницей сами удивились: мы не думали, что тетки за сорок могут так стремительно меняться. Всё может победить человек, кроме смерти.

Всем добра, мира в душе и счастливых открытий! Увидимся в новом году.