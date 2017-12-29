2017-12-29T15:33:26+03:00
Звезды

История любви Вилковой и Любимова: у них не было близости до брака, но они счастливы

Знаменитости вышли в свет на премьере ледового шоу «Алиса в стране чудес»
Алина ЧЕРНОВА
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Екатерина Вилкова и Илья Любимов c детьми.Екатерина Вилкова и Илья Любимов c детьми.
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Популярная актёрская пара Екатерина Вилкова и Илья Любимов редко выходят в свет. Артисты счастливы вместе семь лет, воспитывают двоих детей, стараются вне работы проводить время дома, а не на светских раутах. Однако для шоу Ильи Авербуха сделали исключение.

— «Алиса в стране чудес» — это сложнейшее произведение для постановки, — поделился с гостями премьеры Илья Авербух. — Вся магия этой книги — в ее тексте, в игре смыслов и слов, в ней нет четкой драматургии, строгой сюжетной линии. И поэтому все режиссеры, в том числе в кино, придумывают отчасти свою историю. Я поступил так же и придумал что-то свое по мотивам этой сказки. Моя Алиса получилась очень сюрреалистичной. В эту постановку мы добавили очень много цирковых элементов. Поскольку шоу ориентировано в первую очередь на детскую аудиторию, иллюзии, акробатика, эквилибр и другие цирковые «вставки» прекрасно воспринимаются детьми. Ну а чтобы добавить волшебства, мы сделали огромные декорации с 3D-мэппингом, которые отвечают за создание настоящей сказки. И, конечно, нам очень повезло с Алисой, это настоящий подарок любому режиссеру. Катя Куракова — это девочка, которая владеет сложнейшими элементами фигурного катания. Вскоре она поедет на первенство России среди юниоров и, надеемся, сможет «отобраться» на чемпионат мира, где будет защищать честь нашей страны. У нее очень хорошие перспективы.

Детям Вилковой и Любимова представление пришлось по душе. Напомним: по словам Любимова, до брака у него не было близости с Вилковой.

— Мой духовный отец, когда мы только познакомились с Катей, дал мне абсурдный с точки зрения светской жизни совет — не иметь с ней близких отношений до свадьбы. И я поверил ему, а Катя поверила мне, — откровенно поделился с журналом «ОК!» Любимов. — Мы делали миллион совместных дел, путешествовали. А через полгода, когда флер и колдовство взаимоотношений между полами стихли, вдруг возникло представление друг о друге, не окрашенное гормонами, — признался актер. По его словам, 1 мая 2011 года пара обвенчалась в храме священномученика Антипы, потом появились дети. Как говорит Любимов, он ни разу не пожалел о своём выборе.

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