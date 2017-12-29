2017-12-29T15:54:52+03:00
Общество

Непогода вызвала коллапс в лондонском аэропорту Станстед

Сотни пассажиров застряли в аэропорту, - пишет The Daily Mail
Андрей КУСТОВ
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Британские лоукостеры Ryanair и EasyJet отменили больше 50 рейсов из-за метели, наледи и мороза минус 10. Для Великобритании это не первый инцидент, и журналист издания задается вопросом: почему с такими проблемами не сталкиваются Россия и Скандинавии, где климатические условия гораздо сложнее, а снега выпадает до полуметра?

А пассажиров разъярила не погода, а отношение представителей компаний и аэропорта. Сотни человек вынуждены были ночевать кто где, даже на ленте транспортера багажа. Они разразились гневными постами в соцсетях.

«Одеял и питания нет, никакой помощи пассажирам, которые застряли здесь больше чем на 8 часов. Это просто шок - отсутствие коммуникаций и сервиса как со стороны аэропорта, так и Ryanair», пишет одна пассажирка рейса Ryanair.

Другой пассажир категорично заявил, что летит лоукостером в последний раз из-за отсутствия объяснений со стороны компании и хотя бы минимальной помощи.

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