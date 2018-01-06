Лучше выглядишь - дольше проживешь

6 Янв. 2018 2017-12-29T19:13:05+03:00

Часто люди, которые активно занимаются спортом, уверены: чем больше мышц - тем лучше. Но есть подвох: когда мы качаем мышцы, то накачиваем не только бицепсы и трицепсы, но и нашу основную мышцу - сердечную Фото: EAST NEWS

Учёные выяснили, что собой представляют «идеальный мужчина» и «идеальная женщина» с точки зрения науки

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О самых важных параметрах в программе «Охотники за мифами» на Радио «КП» (fm.kp.ru) рассказала врач-эндокринолог, генетик, эксперт международного биомедицинского проекта «Атлас» Лариса БАВЫКИНА.

- Мы разберем объективные медицинские параметры: каждый сможет проверить, подходит ли под идеал, - предлагает наш эксперт. - Если вы вписываетесь в этот портрет, то с большой вероятностью проживете долго и счастливо благодаря хорошему состоянию организма, поскольку такие признаки сигналят именно о здоровье и шансах на долголетие.

Тест 1: Сколько вы весите

- Начнем с внешности. В первую очередь измеряем индекс массы тела (ИМТ). Для этого берем свой рост в метрах, возводим в квадрат, а потом массу тела в кг делим на полученную цифру. Если это число попадает в промежуток 18,5 - 24,9, то у вас идеальные значения - как для женщин, так и для мужчин.

Если ИМТ меньше 18,5, врачи считают это дефицитом массы тела. Чересчур стройные девушки могут иметь нерегулярный менструальный цикл, возможны проблемы с зачатием. Также они в зоне риска по остеопорозу (то есть повышена склонность к переломам костей в пожилом возрасте).

Но гораздо чаще у нас, как и во всем мире, встречается избыток веса, и тут медики выделяют несколько стадий:

✓ индекс массы тела от 24,9 до 29,9 - просто избыточный вес, его нужно снижать, но пока это не медицинский диагноз;

✓ от 30 до 35 - ожирение 1-й степени, полноценный диагноз (худеть надо уже железно, без вариантов);

✓ от 35 до 40 - ожирение 2-й степени,

✓ от 40 и выше - ожирение 3-й степени.

Тест 2: А что у нас с талией?

- Про мышцы - особая история, - говорит наш эксперт. - У мужчин избыточный вес - то есть когда ИМТ, например, 25 - 28 - может быть связан не с лишним жиром, а с внушительной массой мышц. Чтобы узнать, кто на самом деле виновник повышенного ИМТ, берем сантиметровую ленту.

Идеальное значение для мужчины - объем талии менее 94 см.

- А вот 102 см - это рубеж, с которого резко повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других болезней, - поясняет Лариса Бавыкина. Если талия шире 94 см, то причина избыточного веса, как правило, лишние килограммы, и нужно стремиться их сбросить - в том числе чтобы наладить уровень ценного мужского гормона тестостерона (см. далее).

У женщин талия должна быть 80 см и менее - тогда это идеальный объем, который позволяет нам быть здоровыми.

Идеальное значение для мужчины - объем талии менее 94 см.Фото: EAST NEWS

Тест 3: Измеряем давление

Артериальное давление - важнейший параметр, который не только говорит о здоровье и шансах на долголетие, но и отражается на внешности. В частности, гипертония нередко сопровождается покраснением лица, отеками, мешками под глазами.

- Для мужчин и женщин параметры тут одинаковые, - поясняет Лариса Бавыкина. - В то же время нормы зависят от возраста. Вот последние выводы медиков:

✓ если ваш возраст до 50 лет, то давление должно быть менее 120/80 мм рт. ст.;

✓ если вы старше 50, но моложе 75 лет, систолическое (верхнее) артериальное давление должно быть менее 130 мм рт. ст.;

✓ после 75 лет - верхнее давление до 140 мм рт. ст.

Обязательно следите за этими показателями, призывают врачи.

- Часто ко мне приходят на прием пациенты 35 - 40 лет с давлением 140 - 150 и уверяют, что для них это давление нормальное, переносят его прекрасно и т. д. На самом деле это неблагополучная ситуация. Известно, что более низкие цифры давления продлевают вам жизнь, - подчеркивает Лариса Бавыкина.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Тест 4: Сколько сахара у вас в крови

Это еще один жизненно важный показатель, говорящий о здоровье и биологическом возрасте человека.

- Норма одинакова для мужчин и для женщин: благополучным считается показатель глюкозы в крови менее 5,5 ммоль/л, - поясняет эксперт. - Есть еще анализ на гликированный гемоглобин - среднесуточный показатель глюкозы в крови в течение последних трех месяцев. Цифра не должна превышать 5,7% (измеряется в процентах). Если больше 6,5%, то это уже диагноз «сахарный диабет».

Тест 5: Смотрим на холестерин

- И для здоровых мужчин, и для женщин общий холестерин в идеале должен быть меньше 5,36 ммоль/л, - говорит эндокринолог Лариса Бавыкина. - Показатель 5,2 ммоль/л - еще хорошо, 5,4 - уже не очень здорово.

Многие в курсе, что есть холестерин плохой и хороший. Хороший защищает наши сосуды от образования атеросклеротических бляшек, для женщин он должен быть не менее 1,2 ммоль/л, для мужчин - больше 1 ммоль/л. Отлично, когда хороший холестерин превышает значение 1,5 ммоль/л. Плохой холестерин должен быть меньше 3,36 ммоль/л для обоих полов.

Представителям сильного пола рекомендуется следить за уровнем холестерина начиная с 30 лет, женщинам - с 35 лет, а если у членов семьи были ранние инфаркты и инсульты (в возрасте до 50 лет), надо ежегодно сдавать анализ крови на холестерин начиная с 25 лет.

Тест 6: Только для джентльменов

Важнейший мужской половой гормон тестостерон отвечает не только за потенцию, поддержание мышечной массы, но и за плотность, прочность костей, а также снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

- Этот ценный гормон начинает вырабатываться довольно рано - на 7-й неделе внутриутробной жизни, и в течение всей жизни уровень его должен быть достаточно высоким, - говорит Лариса Бавыкина. - Начиная с 26 - 30 лет уровень тестостерона снижается с каждым годом в среднем на 1%, и этого вполне хватает для того, чтобы мужчина поддерживал репродуктивную функцию до конца жизни.

Оптимальный показатель общего тестостерона - более 14 наномоль/л; менее 14 - чуть хуже, но не критично; менее 12 - не очень благоприятный, а меньше 8 нмоль/л - плохой показатель.

- Есть важная закономерность: чем больше у мужчины талия, тем меньше тестостерона, - подчеркивает Лариса Бавыкина. - Если талия менее 94 см, то в возрасте 19 - 39 лет тестостерон, как правило, остается на уровне 15,6 нмоль/л, это отличный показатель, в более старшем возрасте изменяются десятые доли, уровень гормона снижается, но по-прежнему остается высоким. У таких мужчин физиологически параметры сохраняются на высоком уровне, эти джентльмены остаются атлетичными и прекрасно выглядят и с точки зрения эстетики, и с точки зрения медицины.

Именно поэтому так важно следить за индексом массы тела и объемом талии, напоминает эксперт (см. начало текста), - это наиболее доступный и безопасный метод контролировать уровень тестостерона.

А как у дам?

- Когда женщина переступает возраст 45 - 55 лет, у нее естественным образом угасает функция яичников, вырабатывающих половой гормон эстроген. В отсутствие этого гормона начинаются естественные метаболические изменения (то есть изменения в обмене веществ. - Ред.), - поясняет эксперт. - В этой ситуации рекомендуется обсудить с гинекологом и/или эндокринологом назначение менопаузальной гормонозаместительной терапии.

ВАЖНО

Худейте правильно

- Если вы начинаете худеть, то безопасным снижением массы тела будет 10 - 15% в год - это допустимая норма с точки зрения эндокринологии. Более интенсивное похудение должно проходить под контролем врачей, - предупреждает Лариса Бавыкина. - Нужно быть готовым к тому, что неделя от недели динамика станет меняться, не стоит удивляться или расстраиваться. В первые 1 - 3 месяца вес будет уходить быстрее, потому что вы теряете воду. А потом все замедлится, но зато начнется уменьшение жира. И здесь важно не совершить частую ошибку - не начинать голодать, чтобы ускорить снижение веса. Потому что недоедание в такой ситуации грозит в первую очередь потерей не жира, а мышечной массы.

НА ЗАМЕТКУ

Чем больше мышц, тем лучше?

- Часто люди, которые активно занимаются спортом, уверены: чем больше мышц - тем лучше. Но есть подвох: когда мы качаем мышцы, то накачиваем не только бицепсы и трицепсы, но и нашу основную мышцу - сердечную, миокард, - поясняет врач Лариса Бавыкина.

Если происходит излишний сдвиг в объеме миокарда, то есть сердечная мышца накачивается слишком сильно, то клапаны сердца могут перестать закрываться до конца (вероятность этого зависит от индивидуальных особенностей человека, у кого-то так происходит, у кого-то нет). Когда мы слышим о внезапной гибели спортсменов во время соревнований, это может быть связано именно с таким случаем, говорит эксперт.

Совет: если вы активно занимаетесь фитнесом с большими силовыми нагрузками, обязательно следите за изменением объема сердечной мышцы наряду с ростом бицепсов. Самое простое исследование, которое позволит оценить толщину сердечной мышцы, - это УЗИ сердца. Рекомендуется делать его не реже 1 раза в год.