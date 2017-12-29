Фэн-шуй на январь 2018: благоприятные и неблагоприятные даты

29 Дек. 20:25 2017-12-29T21:03:50+03:00

Фэн-шуй на январь 2018 - публикуем подробный прогноз на первый месяц нового года

Изменить размер текста: A A

1 января, понедельник

Важно удвоить свое внимание и не подвергать себя необдуманному гусарскому риску. Есть вероятность получить травму. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, доказывая что-то окружающим.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

2 января, вторник

Все начинания этого дня, увы, вряд ли будут успешными. На пути к цели будет ждать немало препон. Отдайте предпочтение общению с друзьями и отдыху.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

3 января, среда

Фэн-шуй не благоволит сегодня к каким бы то ни было делам.

«Праздность» - девиз этого дня. Наводим уют в квартире и набираемся приятных эмоций.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

4 января, четверг

Неблагоприятный день для всякого рода пограничных ситуаций. Сейчас не стоит давать в долг, верить обещаниям, затеваться с судебными исками и вступать в спор.

Особенно осторожным стоит быть в обращении с деньгами.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

5 января, пятница

Все показатели дня указывают на удачу. Самое время приступить к важным делам. Особенно хорошо браться за решение финансовых вопросов.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

6 января, суббота

Хорош день для занятий, требующих скрупулезной въедливости. Составляйте отчетность, графики, подбивайте баланс или заполняйте важные документы.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

7 января, воскресенье

В первой половине дня не принимайте происходящие вокруг неурядицы близко к сердцу. После обеда обстановка изменится и дела пойдут куда лучше.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

8 января, понедельник

Время подводить итоги, доделывать то, что по разным причинам не было доведено до логического завершения.

Подготовьте стартовую площадку для новых дел: за вами не должно числиться никаких недоделок и «хвостов», способных повлиять на результат.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.

9 января, вторник

В этот день нужно закладывать «фундамент» важных дел, событий. Проводить подготовку, детальное планирование, а может быть даже, психологическую обработку союзников или противников. Хорошо устраивать переговоры и встречи. Но вот поступаться своими принципами не рекомендуется.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

10 января, среда

Посвятите среду заботой о себе и о своем здоровье. Благоприятно начинать санаторно-курортное лечение, делать мелкие покупки для поднятия настроения.

Продуктивными будут дела, связанные с благоустройством жилища.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

11 января, четверг

Совсем не тот день, когда стоит приниматься за дела, рассчитанные на продолжительный срок: не следует сейчас менять место работы, сочетаться узами брака и переезжать в новую квартиру.

В эмоциональном плане это будет весьма непростой день.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

12 января, пятница

В чем сила? В партнерстве! Не взваливайте решение всех вопросов на себя, даже если вы справитесь с этим лучше всех в отделе. Важно грамотно распределить работу между всеми сотрудниками. В противном случае, такая ситуация закрепится на долгое время.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

13 января, суббота

День семейных хлопот и заботы о близких. Первую половину дня продуктивно будет посвятить делам, а вторую — исключительно отдыху и приятным встречам. Постарайтесь получить хороший заряд позитивных эмоций.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

14 января, воскресенье

Собираясь принять серьезное решение, стоит не только все тщательно взвесить, но и прислушаться к своему внутреннему голосу. Если интуиция говорит «нет», разумней будет выждать более подходящего момента для осуществления вашего плана.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

15 января, понедельник

Именно в этот день вероятны судьбоносные встречи. Однако в общем, день характеризуется перепадами эмоций. Так что будьте на стороже и не нагрубите случайно возможно очень важному человеку в вашей жизни.

Путешествие и диеты стоит отложить.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

16 января, вторник

Перенесите на поздний срок подписание важных бумаг, переезды и отъезды.

Зато нет никаких запретов на медицинские процедуры. Особенно на те, что носят профилактический характер и помогают выглядеть моложе и красивее.

Часы удачи: с 10.00 до 11.00.

17 января, среда

Очень удачный день. Планируйте дела любой сложности.

Хорошо заниматься благотворительностью и помогать близким.

Браки, заключенные в этот день, ждет счастливая судьба.

Также день подходит для зачатия.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

18 января, четверг

Сегодня стоит избегать и людей, и мест с негативной энергетикой. Именно в этот день человек особенно восприимчив к чужим отрицательным «зарядам». Оградите себя от них.

Лучше заняться хобби, делами, приносящими вам эстетическое удовлетворение.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

19 января, пятница

Не беритесь за дела, требующие детальной концентрации. А вот на все остальное запретов нет. День выдастся довольно удачным. Особенно его первая половина.

В этот день хорошо вступать в брак.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

20 января, суббота

День наведения порядка. Проведите дома генеральную уборку, освободите место для свежей животворящей энергии. Вместе с ней наступит и порядок в мыслях.

Благоприятно избавляться от надоевших вещей и связей.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

21 января, воскресенье

По всем прогнозам удачный день.

Хорошо начинать учебу, повышать свой интеллектуальный уровень. Начинать строительство и заводить новые знакомства.

В этот день также можно возобновить, казалось бы, изжившую себя дружбу.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

22 января, понедельник

Хороший день. Самое время брать быка за рога и штурмовать доселе казавшиеся неприступными крепости. Главное, нисколько не сомневаться в своей победе.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

23 января, вторник

Сегодня занимаемся вопросами личного характера. Укрепляем семейные связи, назначаем свидания любимым. Именно сейчас, возможно, откроются новые горизонты отношений.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

24 января, среда

Первую половину дня стоит побыть сторонним наблюдателем. Пристальный взгляд на события, развивающиеся вокруг, позволит принять правильное решение. А уж приступать к активным действиям стоит после полудня.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00

25 января, четверг

Отличный день! Намечайте грандиозные дела и воплощайте великие планы в жизнь.

Подходит день для романтических встреч, предложений руки и сердца.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

26 января, пятница

Довольно нейтральный день.

Если настроение не испортят мелкие неурядицы и недоделки, удастся выполнить все, что наметили на этот день. Однако недочеты сейчас способны сбить нужного настроя.

Хорошо отправляться в дорогу.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

27 января, суббота

Следует быть особенно внимательным к своему здоровью. Не рискуйте понапрасну и не относитесь с легкостью к недомоганию.

Важные встречи назначайте на первую половину дня.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

28 января, воскресенье

Первую половину дня посвятите отдыху, все равно высокого КПД ваша деятельность не принесет.

Вечер же, напротив, будет весьма продуктивным. Особенно для решения финансовых вопросов.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

29 января, понедельник

Хороший день, чтобы отправиться в командировку или в путешествие. Дорога принесет новые знакомства, которые, скорее всего, сыграют не последнюю роль в вашей судьбе.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

30 января, вторник

Займитесь укреплением дружеских связей. Организуйте встречу с теми, кто вам дорог и постарайтесь уладить все неурядицы.

Начинайте санаторно-курортное лечение.

Часы удачи: с 16.00 до 21.00.

31 января, среда

Нейтральный день. Благоприятен для рутинных работ по дому, для выполнения монотонных операций, не требующих особого внимания и творчества.

Хорошо начинать диету.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.