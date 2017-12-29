Фэн-шуй на январь 2018: благоприятные и неблагоприятные даты
1 января, понедельник
Важно удвоить свое внимание и не подвергать себя необдуманному гусарскому риску. Есть вероятность получить травму. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, доказывая что-то окружающим.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
2 января, вторник
Все начинания этого дня, увы, вряд ли будут успешными. На пути к цели будет ждать немало препон. Отдайте предпочтение общению с друзьями и отдыху.
Часы удачи: с 9.00 до 16.00.
3 января, среда
Фэн-шуй не благоволит сегодня к каким бы то ни было делам.
«Праздность» - девиз этого дня. Наводим уют в квартире и набираемся приятных эмоций.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
4 января, четверг
Неблагоприятный день для всякого рода пограничных ситуаций. Сейчас не стоит давать в долг, верить обещаниям, затеваться с судебными исками и вступать в спор.
Особенно осторожным стоит быть в обращении с деньгами.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
5 января, пятница
Все показатели дня указывают на удачу. Самое время приступить к важным делам. Особенно хорошо браться за решение финансовых вопросов.
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.
6 января, суббота
Хорош день для занятий, требующих скрупулезной въедливости. Составляйте отчетность, графики, подбивайте баланс или заполняйте важные документы.
Часы удачи: с 10.00 до 16.00.
7 января, воскресенье
В первой половине дня не принимайте происходящие вокруг неурядицы близко к сердцу. После обеда обстановка изменится и дела пойдут куда лучше.
Часы удачи: с 15.00 до 20.00.
8 января, понедельник
Время подводить итоги, доделывать то, что по разным причинам не было доведено до логического завершения.
Подготовьте стартовую площадку для новых дел: за вами не должно числиться никаких недоделок и «хвостов», способных повлиять на результат.
Часы удачи: с 14.00 до 16.00.
9 января, вторник
В этот день нужно закладывать «фундамент» важных дел, событий. Проводить подготовку, детальное планирование, а может быть даже, психологическую обработку союзников или противников. Хорошо устраивать переговоры и встречи. Но вот поступаться своими принципами не рекомендуется.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
10 января, среда
Посвятите среду заботой о себе и о своем здоровье. Благоприятно начинать санаторно-курортное лечение, делать мелкие покупки для поднятия настроения.
Продуктивными будут дела, связанные с благоустройством жилища.
Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
11 января, четверг
Совсем не тот день, когда стоит приниматься за дела, рассчитанные на продолжительный срок: не следует сейчас менять место работы, сочетаться узами брака и переезжать в новую квартиру.
В эмоциональном плане это будет весьма непростой день.
Часы удачи: с 9.00 до 13.00.
12 января, пятница
В чем сила? В партнерстве! Не взваливайте решение всех вопросов на себя, даже если вы справитесь с этим лучше всех в отделе. Важно грамотно распределить работу между всеми сотрудниками. В противном случае, такая ситуация закрепится на долгое время.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
13 января, суббота
День семейных хлопот и заботы о близких. Первую половину дня продуктивно будет посвятить делам, а вторую — исключительно отдыху и приятным встречам. Постарайтесь получить хороший заряд позитивных эмоций.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
14 января, воскресенье
Собираясь принять серьезное решение, стоит не только все тщательно взвесить, но и прислушаться к своему внутреннему голосу. Если интуиция говорит «нет», разумней будет выждать более подходящего момента для осуществления вашего плана.
Часы удачи: с 13.00 до 17.00.
15 января, понедельник
Именно в этот день вероятны судьбоносные встречи. Однако в общем, день характеризуется перепадами эмоций. Так что будьте на стороже и не нагрубите случайно возможно очень важному человеку в вашей жизни.
Путешествие и диеты стоит отложить.
Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
16 января, вторник
Перенесите на поздний срок подписание важных бумаг, переезды и отъезды.
Зато нет никаких запретов на медицинские процедуры. Особенно на те, что носят профилактический характер и помогают выглядеть моложе и красивее.
Часы удачи: с 10.00 до 11.00.
17 января, среда
Очень удачный день. Планируйте дела любой сложности.
Хорошо заниматься благотворительностью и помогать близким.
Браки, заключенные в этот день, ждет счастливая судьба.
Также день подходит для зачатия.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
18 января, четверг
Сегодня стоит избегать и людей, и мест с негативной энергетикой. Именно в этот день человек особенно восприимчив к чужим отрицательным «зарядам». Оградите себя от них.
Лучше заняться хобби, делами, приносящими вам эстетическое удовлетворение.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.
19 января, пятница
Не беритесь за дела, требующие детальной концентрации. А вот на все остальное запретов нет. День выдастся довольно удачным. Особенно его первая половина.
В этот день хорошо вступать в брак.
Часы удачи: с 8.00 до 13.00.
20 января, суббота
День наведения порядка. Проведите дома генеральную уборку, освободите место для свежей животворящей энергии. Вместе с ней наступит и порядок в мыслях.
Благоприятно избавляться от надоевших вещей и связей.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
21 января, воскресенье
По всем прогнозам удачный день.
Хорошо начинать учебу, повышать свой интеллектуальный уровень. Начинать строительство и заводить новые знакомства.
В этот день также можно возобновить, казалось бы, изжившую себя дружбу.
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.
22 января, понедельник
Хороший день. Самое время брать быка за рога и штурмовать доселе казавшиеся неприступными крепости. Главное, нисколько не сомневаться в своей победе.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
23 января, вторник
Сегодня занимаемся вопросами личного характера. Укрепляем семейные связи, назначаем свидания любимым. Именно сейчас, возможно, откроются новые горизонты отношений.
Часы удачи: с 8.00 до 13.00.
24 января, среда
Первую половину дня стоит побыть сторонним наблюдателем. Пристальный взгляд на события, развивающиеся вокруг, позволит принять правильное решение. А уж приступать к активным действиям стоит после полудня.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00
25 января, четверг
Отличный день! Намечайте грандиозные дела и воплощайте великие планы в жизнь.
Подходит день для романтических встреч, предложений руки и сердца.
Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
26 января, пятница
Довольно нейтральный день.
Если настроение не испортят мелкие неурядицы и недоделки, удастся выполнить все, что наметили на этот день. Однако недочеты сейчас способны сбить нужного настроя.
Хорошо отправляться в дорогу.
Часы удачи: с 9.00 до 15.00.
27 января, суббота
Следует быть особенно внимательным к своему здоровью. Не рискуйте понапрасну и не относитесь с легкостью к недомоганию.
Важные встречи назначайте на первую половину дня.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
28 января, воскресенье
Первую половину дня посвятите отдыху, все равно высокого КПД ваша деятельность не принесет.
Вечер же, напротив, будет весьма продуктивным. Особенно для решения финансовых вопросов.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
29 января, понедельник
Хороший день, чтобы отправиться в командировку или в путешествие. Дорога принесет новые знакомства, которые, скорее всего, сыграют не последнюю роль в вашей судьбе.
Часы удачи: с 14.00 до 18.00.
30 января, вторник
Займитесь укреплением дружеских связей. Организуйте встречу с теми, кто вам дорог и постарайтесь уладить все неурядицы.
Начинайте санаторно-курортное лечение.
Часы удачи: с 16.00 до 21.00.
31 января, среда
Нейтральный день. Благоприятен для рутинных работ по дому, для выполнения монотонных операций, не требующих особого внимания и творчества.
Хорошо начинать диету.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.