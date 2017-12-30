2017-12-30T09:47:04+03:00
В мире

В Берлине под Новый год ввели «зоны безопасности» для женщин на случай секс-преступлений

Власти ФРГ опасаются повторения эпидемии изнасилований по образцу января-2016 в Кёльне
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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В Кёльне в 2016 году от массовых домогательств со стороны мигрантов пострадали сотни гражданок Германии и туристок из других странВ Кёльне в 2016 году от массовых домогательств со стороны мигрантов пострадали сотни гражданок Германии и туристок из других странФото: EASTNEWS/AFP
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Накануне последней ночи 2017 года в столице Германии будут созданы специальные «зоны безопасности» для женщин, передаёт BBC.

В районе главного центра новогодних гуляний — Бранденбургских ворот — ожидаются усиленные наряды полиции, спецслужбы станут контролировать обстановку с помощью уличных камер видеонаблюдения. Женщины, ставшие жертвами «непристойного поведения», смогут получить медицинскую и психологическую помощь от Германского Красного Креста в районе Эбертштрассе.

Такие меры безопасности вызваны печальным опытом предыдущих лет: во время уличных гуляний в честь нового 2015/16 года в Кёльне от массовых домогательств со стороны мигрантов пострадали сотни гражданок Германии и туристок из других стран. А 19 декабря 2016 года на территорию рождественского вокзала в Берлине въехал грузовик с террористом тунисского происхождения за рулём. Тогда погибло 11 и было ранено свыше 50 человек.

В итоге из-за серьёзных мер безопасности на нынешних новогодних торжествах будет запрещено появляться с алкоголем и большими сумками. Ожидается, что эти мероприятия в крупнейшем городе ФРГ в ближайшие сутки посетят сотни тысяч человек.

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