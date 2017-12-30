Новогодние акции: колбаса с плесенью и «выгодный» кредит под бешеные проценты

СЕГОДНЯ 10:09 2017-12-30T10:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным ВЦИОМ, россияне готовы потратить на празднование Нового года 14,3 тыс. руб. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Под бой курантов одни бутерброды есть не будешь, да и без подарков встречать зимний праздник не принято. Вот люди и тратятся. Продавцы же рады стараться, сбывая все, что в обычные дни у них никто не купит. «КП» напоминает, как не дать себя обмануть.

У НАС АКЦИЯ!

Почти все продуктовые супермаркеты в последние дни декабря активно продают товары «по акции». Прельщенные сниженной ценой покупатели охотно берут эти соки, фрукты, шоколадки. Где-то все честно. А где-то… ничего сэкономить не удается: на кассе товар пробивают по обычной стоимости.

Под Новый год, когда корзины доверху забиты продуктами, многие ли будут проверять чеки и запоминать, какая цена была заявлена?

Грешат этим не только продуктовые магазины.

В юридической компании «Амулекс» рассказали такую историю. Мужчина пришел в магазин и увидел, что там продаются коньки со скидкой 90%! Не устоял и купил. И только дома обнаружил, что пробили их по старой цене. С помощью юристов покупатель добился справедливости и вернул свои деньги. Но это получилось не сразу. С первой попытки ему отказали, сославшись на то, что магазин ликвидируется и заниматься его коньками некому.

ОДИН + ОДИН = ТРИ

Один из распространенных способов обмана – когда на кассе вам пробивают лишний товар. Им магазины грешат и в обычные дни. А уж перед праздником, когда многие хватают все, что под руку попадется, и тем более.

Вот взяли вы, предположим, 4 бутылки шампанского, а на кассе вам пробили 5. Это еще что: одной москвичке насчитали вместо одной банки консервов 120!

Защитить себя от такого мошенничества заранее невозможно. Совет один – проверять то, что вам пробили, сразу же, не отходя от кассы. Если сделать это чуть позже, то как потом докажете, что кассир пробил лишний товар, а вы его не брали?

ОСЕТРИНА ТРЕТЬЕЙ СВЕЖЕСТИ

Время перед праздником – хорошая возможность сбыть залежалый товар. Под соусом распродаж да в спешке, когда до застолья остаются считанные часы, люди возьмут то, чем в другие времена побрезговали бы.

- На днях пришла в один крупный супермаркет. Там со скидкой продавались крабовые палочки. Так вот в одной упаковке вместе с морепродуктами лежал замороженный таракан, – возмущается Наталья.

В ход нередко идут полугнилые мандарины, салаты, приготовленные из испорченных продуктов и щедро залитые майонезом, и много подобной всякой всячины. Конечно, история с тараканом – уж совсем хамство, обычно дефекты продуктов все же маскируют. Например, колбасу натирают растительным маслом (это убирает плесень), слизь с рыбы смывают чистящими средствами.

Нарезки колбас и сыров — отдельный вопрос. Верхним слоем идет то, что посвежее, а ниже – просроченная продукция.

Что делать? Пусть лучше ту же колбасу или сыр порежут прямо при вас. Или отрежут нужный вам кусок и при вас упакуют. Возможно, заплатите чуть подороже, чем по «специальной цене» — но не выкинете деньги вообще зря.

Новогодняя суета - лучшее время для магазинов. Фото: Мария Ленц

ВСЕГО ЛИШЬ МАРКЕТИНГ

В арсенале продавцов – много хитростей, которые мошенничеством в чистом виде не являются, но легко делают наши кошельки тоньше.

1. Особая раскладка товара. Например, в супермаркетах товары первой необходимости (типа молока и хлеба) часто всего находятся в глубине зала. Пока до них доберешься, придется пройти мимо разных полок. Так и получается, что пришел за батоном, а ушел с полной тележкой. Вроде бы тут вас никто не обманывал. Вот только совершили бы вы столько же покупок, если бы сразу увидели то, зачем пришли?

2. Аромамаркетинг. Вы замечали, что в продуктовых магазинах пахнет едой, в обувных магазинах – кожей, в кафе – кофе и выпечкой? Эти запахи там не случайны. Они раскрывают ваши кошельки и вытягивают оттуда денежки. Решение о покупке часто принимается на уровне эмоций. А запахи как раз их и вызывают. Кстати, некоторые кофейни устанавливают такую систему, при которой на улицу из помещения подается теплый воздух, насыщенный запахами кофе и выпечки. Сразу хочется выпить кофейку с пирожным, хотя вы просто проходили мимо и ничего такого делать не собирались.

По словам экспертов, правильно подобранные ароматы могут увеличить продажи на 15-20%.

3. «Спецстенды». Когда вы будете идти с тележкой к кассе, то тут, то там вам встречаются стенды с выкладкой разных товаров по сниженным ценам. Под Новый год - это в изобилии фигурки собачек (символа наступающего года), наборы шоколадных конфет, маски, елки, мишура. Очень сложно устоять и не накупить всего этого — хотя собачек и конфет вам уже надарили, а мишуру и так некуда девать.

4. Еще одно уловка – писать цену на продукты не за килограмм, а за 100 гр.

- В таком случае покупателю нужно самостоятельно рассчитывать, сколько ему придется заплатить в итоге. Точно сделать это часто бывает невозможно. К тому же некоторые покупатели берут продукт, думая, что там указана цена за килограмм, и бывают неприятно удивлены на кассе, узнав реальную стоимость покупки, – делится наблюдениями преподаватель РАНХиГС Юлия Сяглова.

ЗАЙМИ И ПРОИГРАЙ

Перед Новым годом денег всегда не хватает. И в это время за кредитами люди обращаются чаще. По данным компании «Домашние деньги», количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на треть. И кредитные организации рады - стремятся простимулировать людей брать в долг еще больше.

На главных страницах сайтов банков - новогодняя тема. Там изображены Деды морозы на берегу моря, нарядные собачки в мишуре за праздничным столом. Основной посыл – бери деньги почти задаром, еще и разные бонусы за это получай. Кредиты действительно дать готовы, но вот их дешевизна - вопрос спорный.

Например, много банков предлагают под Новый год карту с грейс-периодом. Льготный период (грейс-период) – вещь хорошая. Он предполагает, что в течение определенного времени (чаще всего это месяц или два) можно не платить проценты за пользование кредитными средствами. Но тут могут быть важные детали, о которых человек, которому срочно нужны деньги на праздник, может второпях не узнать. Например, с кредитки не надо снимать деньги - иначе вы сразу налетите на немаленькую комиссию. Льготный период у вас будет, только если вы что-то покупаете по безналу. Еще важно понять, с какого времени действует грейс-период. Он может начинаться не с момента вашей покупки, а с другой даты. Не зная это, можно не погасить долг вовремя и залезть «в процентный период». Тогда мало не покажется, проценты по кредиткам всегда значительно выше, чем по обычным потребительским кредитам.

- Например, вы купили по такой карте телевизор за 60 тыс. руб. якобы в беспроцентную рассрочку на 4 месяца, вернули на карту 59 тыс., но оставшиеся 1 тыс. внесли с опозданием и вышли за пределы грейс-периода. Тогда банки могут начислить вам проценты на все 60 тыс. по ставке 25-35% годовых, причем за весь период, то есть за 4 месяца, – поясняет финансовый консультант Наталья Смирнова.

Еще пример. Банк предлагает кредит по сниженной ставке (12,5%). Потом выяснятся, что предложение действует только для кредитов, оформленных он-лайн. А если человек пришел это делать в офис, поскольку захотел узнать подробности, ставка уже будет больше.

Новогодние кредиты легко могут испортить праздник. Фото: Валерий Звонарев

То же — и с вкладами. Реклама обещает повышенные ставки по «сезонным» вкладам.

Отдельный вопрос- микрофинансовые организации. Тут наколоться, не разобравшись в предновогодней спешке, еще проще.

Чтобы завлечь заемщиков, МФО объявляют о розыгрышах среди них телефонов. Придет человек, поверивший в чудо, и возьмет кредит под бешеные проценты. Потом, конечно, никакого гаджета не получит, а долги останутся.

А еще МФО стали вслед за банками анонсировать беспроцентные кредиты. Например, до 15 тыс. под 0% для новых заемщиков. Звучит шикарно! Но вот только если в течение месяца деньги не вернете (а вы это с учетом праздником вряд ли сделаете), то кредит придется продлить. Пролонгация на две недели будет стоить 30% от суммы кредита, а на месяц – 45%.