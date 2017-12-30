2017-12-30T13:20:53+03:00
Политика

Путин поздравил с Новым годом Трампа и Асада, а Порошенко не поздравил

Президент России отправил праздничные телеграммы
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент России в преддверии праздников отправляет поздравительные телеграммы.Президент России в преддверии праздников отправляет поздравительные телеграммы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более четырех десятков действующих лидеров и почти столько же экс-глав государств и руководители общественных организаций получили поздравления с Новым годом и Рождеством от Владимира Путина. По традиции президент России в преддверии праздников отправляет поздравительные телеграммы по множеству адресов.

В этом году среди адресатов президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Сирии Башар Асад. В известном смысле список поздравленных наглядно свидетельствует о международных отношениях России. И еще больше об этом говорит список оставшихся без поздравления российского президента.

Так, не получили праздничные телеграммы президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Что означает непростые связи с этими странами на официальном уровне. Хотя при этом президент Молдавии Игорь Додон несмотря на сложные отношения с официальным Кишиневом значится в числе поздравленных.

Среди тех, кому Путин пожелал счастливого Нового года, - Папа Римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерреш, глава МВФ Кристин Лагард, президент МОК Томас Бах, президент ФИФА Джанни Инфантино. Отдельно президент России поздравил своих друзей и знакомых, ушедших с политического Олимпа - Алмазбека Атамбаева, Сильвио Берлускони, Романо Проди, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего, Короля Хуана Карлоса I, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Герхарда Шрёдера, Тарью Халонен.

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