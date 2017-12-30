Валюты-2017: надо было вкладываться в мозамбикский метикал!

30 Дек. 13:45 2017-12-30T13:48:39+03:00

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По данным агентства Bloomberg, самой доходной валютой в этом году оказался мозамбикский метикал. Его курс вырос по отношению к доллару на 21%. Так было не всегда. Долгое время метикал был наименее ценной мировой валютой. Его курс составлял 24,5 тыс. за доллар. Сейчас 1 доллар стоит 59 метикал.

Далее по доходности для инвесторов следуют чешская крона и польский злотый. Они подорожали относительно «американца» на 18%.

Сильнее всего по итогам 2017 года подешевел узбекский сумм. Его курс рухнул на 60%.

Рубль за год немного, но окреп. В январе 2017-го доллар стоил 59 руб. 63 коп. Сейчас – 57 руб. 60 коп. Самое сильное укрепление российской валюты произошло в апреле: тогда его курс был 56 руб. 46 коп. за доллар.

Эксперты предполагают, что до весны никаких потрясений с рублем не будет. Он, как и в 2017 году, будет держаться в диапазоне 57-60 руб. за доллар. Потом многое будет зависеть от стоимости нефти, а она в свою очередь от того, продлят ли свое соглашение страны ОПЕК. Соглашение о сокращении добычи черного золота они заключили в конце 2016 года. Это нужно было для того, чтобы не дать стоимости барреля совсем упасть. Сокращение добычи нефти принесло свои плоды: сейчас баррель стоит больше $66.

КСТАТИ

Финансовый виртуальный мир показал прибыль в разы большую. За год владельцы криптовалют могли заработать 6 000%! Курс биткоина за это время вырос на 900%. Сейчас один биткоин стоит около 800 тыс. руб. Но не спешите на все сбережения скупать криптовалюты. Никто не может быть уверен в том, что это не финансовая пирамида, которая в любой момент рухнет, оставив инвесторов с пустым кошельком. Рынок криптовалют очень волатильный (их курс постоянно меняется то вверх, то вниз). Так что в любой момент тот же биткоин может обесцениться почти до нуля. В итоге те, кто вложил в него деньги, потерпят приличные убытки.