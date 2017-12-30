Кто из российских военных самым первым встретит Новый год

30 Дек. 14:25 2017-12-30T14:38:58+03:00

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Как сообщили корреспонденту "КП" в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, первыми в Военно-Морском Флоте Новый 2018 год встретят служащие Гидрографической службы ВМФ, обеспечивающие работу маяка «Русская Кошка» на Чукотке. Этот маяк обеспечивает судоходство в Беринговом море по морским коммуникациям, идущим от главной базы Тихоокеанского флота Владивостока до порта Анадырь.

Маяк «Русская Кошка» расположен на косе, которая выступает в Берингово море более чем на 20 км. По словам начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Сергея Травина, группа персонала, обслуживающая бесперебойную работу маяка, состоит из 5-6 человек.

На маяке «Русская Кошка» в период навигации с июня по декабрь несется вахта, а с января до окончания зимы осуществляется регулярное техническое обслуживание маяка. В июне, с улучшением ледовой обстановки в Беринговом море и открытием навигации, маяк переходит в штатный режим работы.