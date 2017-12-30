Хью Джекман - «Комсомольской правде»: На грядущем «Оксаре» вряд ли обойдут тему секс-скандалов. И у меня нет ни одной идеи, как сделать это смешным

30 Дек. 14:42 2017-12-30T17:14:09+03:00

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Сразу после Нового года, 4-го января, в прокат выходит долгожданный фильм-мюзикл «Величайший шоумен», где главную роль П. Т. Барнума как раз и сыграл красавчик Хью Джекман. С 49-летним актером мы встретились в Берлине, куда он прилетел дать серию интервью российской и зарубежной прессе. Ради роли в этом фильме он отказался от роли Джеймса Бонда - одно это достойно уважения! Хью в нашей стране любят - и за роль «Россомахи», где он снимался с нашей красавицей Светланой Ходченковой, и за брутальную мужскую красоту, и за статус верного семьянина (с его супругой Деборрой-Ли Фёрнесс у него разница в возрасте 13 лет). Актер, несмотря на ранний час, был весьма бодрым. Улыбчивый, высокий. И ответил на все наши вопросы, даже самые дурацкие.

- Фильм в том числе и о том, что детские мечты должны сбываться. А о чем вы мечтали в юном возрасте?

- Я мечтал быть рок-звездой!

- О, круто, как кто?

- Хм…Когда я был молодым, был такой крутой австралийский артист Джон Пол Янг, «Роллинг Стоунз», которых мои братья слушали просто без остановки. Хотелось быть, как они. А еще я иногда приходил к папе в офис (он работал бухгалтером, но я об этом не знал), и там лежали печенья - самые вкусные из тех, что я когда-либо ел. И я мог брать их столько, сколько угодно. А еще он много путешествовал, поэтому я думал, что у него самая крутая работа из тех, что я только мог представить. На самом деле больше всего я хотел путешествовать по миру. Так что можно сказать, что я добился своей цели (смеется).

- В «Величайшем шоумене» вашу дочь не принимают девочки из балета да и светское общество не готово распахнуть свои объятия ради вас, человека с самого низа, заработавшего деньги сомнительным для них способом. У нас есть такое выражение «деньги не пахнут». Согласны ли вы с ним? Или все-таки иногда они «пахнут»?

- Я думаю, что это зависит от человека - какой выбор он делает в жизни. Как он ими распоряжается. Я считаю, что деньги - это энергия. Если у тебя их много, то есть много способов, что ты можешь с ними сделать. Я вспомнил сейчас к нашему разговору Пола Ньюмана. Он был известным, очень хорошим актером. И богатым. Но он основал компанию, где было много рабочих мест, обеспечив людей работой. Она занималась изготовлением соусов, а доходы от нее шли на благотворительность. Она продолжила свою работу и после его смерти в виде некоммерческого фонда. Деньги - это то, что ты сам выбираешь. И иногда они пахнут, да.

Величайший шоумен Официальный трейлер.Величайший шоумен Официальный трейлер

- В фильме есть сцена, когда Барнум закрывает дверь перед теми, кто сделал его популярным - фриками из цирка. Мне показалось, что это как раз поднимается тема «фальшивой толерантности», когда различные меньшинства используют в своих целях, а на деле их все равно не принимают. Так ли это?

- Вы заглянули достаточно глубоко, это очень круто. Мой герой, Барнум, хотел все больше и больше денег и славы. И, конечно, самоутвердиться перед всеми. И в погоне за этим он причинял боль своим близким людям. Это общечеловеческая история, присущая всем нам, и, думаю, что Барнум не был таким, пока на него не свалились деньги и слава. И он не осознавал, что начал принимать все, как должное. И если вы используете людей, особенно, тех, которые тебя любят, вы не должны забывать, что благодаря им вы добились того, что имеете. Вообще, ключевая идея фильма, что не нужно забывать о тех, кто привел вас к успеху.

- Вы, конечно, в этом фильме работаете на максимуме человеческих возможностей - и поёте, и танцуете, и бегаете. Многие бы позавидовали вашей форме. А испытывали ли вы когда нибудь зависть к другому актеру, как когда-то Сальери к Моцарту? Когда вроде и восхищаешься, но хочется отравить?

- Нет, я не припомню такого. Но в школе актёрского мастерства мне очень нравился актер Майкл Гэмбон, который снимался в сериале «Поющий детектив» - я знаю, он был так же популярен у вас в России. Мне стукнул 21 год, когда я смотрел этот сериал. И я был в настоящей депрессии из-за его потрясающей игры. Я думал - сколько бы я не учился, все равно не буду так же хорош, как Майкл. Я рассказал про свои муки моему преподавателю актерского мастерства, на что тот ответил мне - «Он шел к этому 20 лет, думай лучше о сегодняшнем дне, чтобы круто играть сейчас».

- В фильме вы круто поёте. А было ли такое, чтобы вам было стыдно за своё пение? В караоке, например? И что это была за песня?

- Да, мне частенько становится за это стыдно, но я не останавливаюсь (смеется). Я вообще без огромного удовольствия начал петь. Слава Богу, когда я был моложе, я уже сделал все вещи, за которые мне было стыдно. Сейчас уже более-менее…

- Я на личном опыте знаю, что невероятно тяжело петь в караоке Джорджа Майкла…

- Никогда не пойте Джорджа Майкла. Никогда не пойте Роя Орбисона, не трогайте Кей Ди Лэнг. Есть свод правил, которые нельзя нарушать (смеётся). Пожалуйста, пойте «These Boots Are Made for Walkin», которую исполняла Нэнси Синатра…

- Актеры часто собирают после съёмок у себя дома мини-музей из реквизита, который им наиболее понравился. Что то вы забрали с The Greatest Showman?

- Ну, мне очень понравился весь мой наряд, в котором я выступал в роли импресарио - роскошный костюм, который, думаю, понравился мне потому, что в детстве я мечтал стать рок-звездой. Но я спер только шляпу.

Кадр из фильма-мюзикла «Величайший шоумен» где Хью Джекман сыграл главную роль.

- Что вы думаете о фразе - «не нужно, чтобы тебя все любили - достаточно несколько хороших людей». Применима ли эта фраза к актерской профессии?

- Очень просто причесать всех актеров одной гребенкой - мол, все они пришли на сцену для того, чтобы их любили все. Но все намного сложнее. И люди разные, и обстоятельства и цели у актеров тоже отличны друг от друга. Есть экстраверты, есть невероятно стеснительные, которые чураются общества. Им явно не нужно, чтобы все их любили. Что касается меня - да, я пришел в эту профессию для того, чтобы что-то себе доказать. Это мотивировало меня вкалывать и идти вперед. Боно как-то сказал - я действительно буду счастлив, когда 70 000 человек скажут в унисон «я тебя люблю». Мне нравится эта фраза.

- Скоро будет церемония «Оскар», которую вы несколько лет назад с блеском провели. Обычно там вышучиваются темы, которые так или иначе волновали голливудское сообщество в течение года. Как думаете, удастся обойти тему секс-скандалов или наоборот, сделают на этом акцент?

- Этого невозможно будет избежать. У меня нет ни малейшей идеи, как сделать это смешным. Мне кажется, что это не может быть забавным. Но мне кажется, что важно найти форму (формат), чтобы поговорить об этом. И все смогут тебя услышать. Мой герой - Нельсон Мандела. После многих лет апартеида, когда он стал президентом, он первым делом создал ««Комиссию истины и примирения», дав возможность страдающим людям и жертвам насилия прийти в безопасное место и поговорить об их проблемах. И научить людей отвечать на зло добром. И это был самый важный урок в истории.

О чем фильм:

П. Т. Барнум - мечтатель, человек, который хочет осчастливить весь мир, в том числе свою жену (Мишель Уильямс) и маленьких дочек. Но работа клерка и бедность не позволяют ему выйти за рамки. После увольнения с работы он, практически скатившись на самое дно, решает собрать «цирк фриков», людей с различными особенностями или, если угодно, «уродов», став в нем антрепренером. Народ валом повалил, чтобы посмотреть на бородатую женщину с потрясающим голосом, великанов, карликов, сиамских близнецов, невероятно талантливых эквилибристов. Но светское общество его не принимает. Но после помощи знатока светской жизни, Филлипа Карлайла (Зак Эфрон), он достигает невероятных высот. Правда, тут же начинает разваливаться семья. Да и недруги хотят уничтожить дело его жизни…