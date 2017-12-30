2017-12-30T17:09:19+03:00
Экономика

Счет в банке можно будет открыть из дома

Президент подписал закон об удаленной идентификации клиентов
Софья РУЧКОdd_money
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Скоро для оформления еще одного счета или вклада не нужно будет выходить из дома.Скоро для оформления еще одного счета или вклада не нужно будет выходить из дома.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Владимир Путин подписал закон, который позволит людям дистанционно открывать банковские счета и вклады. Сейчас тоже можно открыть депозит, не выходя из дома, через личный кабинет на сайте кредитной организации - но такая возможность есть только у тех, кто уже обслуживается в этом банке.

Теперь сэкономить время смогут все желающие. Для их идентификации (подтверждения личности) банки будут использовать биометрические данные физических лиц (то есть их голос, почерк, отпечатки пальцев и т.п.). Эти данные станут храниться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сейчас ЕСИА создается. Планируется, что она заработает в середине следующего года.

Банки будут передавать туда информацию о своих клиентах - примерно как сейчас уже работают с бюро кредитных историй. Но возможно это будет только с согласия человека.

Потом, когда этот гражданин обратится в банк за открытием счета, кредитная организация сделает запрос в ЕСИА - тот ли он, за кого себя выдает, или нет. Подчеркивается, что ФСБ и МВД воспользоваться этими сведениями не смогут.

Не все банки смогут оказывать услуги удаленно. Список тех, кому это нельзя будет делать, сформирует Центробанк. Также ЦБ сможет вводить ограничения на количество счетов или вкладов, которые можно открыть удаленно, и на сумму операций по ним.

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