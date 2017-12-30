В Оренбуржье откроют еще два диализных центра, а больница в ханты-мансийском поселке Высокий под угрозой закрытия

30 Дек. 18:30 2017-12-30T18:59:52+03:00

В канун Нового года уже начали выполнять поручения Владимира Путина, которые он дал во время своей большой пресс-конференции. Но не все...

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На пресс-конференции Президента России, которая прошла 14 декабря, от "Комсомолки" прозвучал развернутый вопрос, касающийся проблем здравоохранения.

В частности, речь шла о том, что в рамках так называемой "оптимизации" в России - в сельской местности - бездумно позакрывали фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), в результате сотни тысяч жителей остались без медицинской помощи. (В своих публикациях мы даже называли число расформированных ФАПов - их свыше 1400!)

А в глубинке нет нормальных дорог, отсутствует санитарная авиация... "Скорая" не может доехать до больных, а те, кому требуется помощь врачей, не в силах добраться до крупных медцентров, которые открыли в городах, оснастили современным обородованием... Но нуждающиеся не могут этим всем воспользоваться. Что, впрочем, не мешает чиновникам от медицины посылать в Минздрав РФ красивые отчеты. А Минздрав РФ посылает их выше...

Отвечая на вопрос "Комсомольской правды", Владимир Путин заявил: все, что утрачено, должно быть восстановлено, а финансирование здравоохранения необходимо увеличить. По словам президента, в 2018 году общие расходы на медицину составят 4,1% от ВВП.

А вот что рассказал "Комсомольской правде" незадолго до Нового года главный врач медногорской городской больницы Алексей Перегудов. (Напомним: в числе других на пресс-конференции поднималась и проблема доступности диализа - жители Медногорска, что в Оренбуржье, пока вынуждены за сотню километров ездить на эту процедуру в другие города - и в дождь, и в снег, и в жару...)

- Прямо в день пресс-конференции, вечером, мне позвонили из Оренбурга и попросили сделать расчеты и обоснования для организации диализа в нашем городе. Буквально через несколько дней к нам приехали специалисты из областного Минздрава, с которыми мы подыскали подходящее помещение - целый этаж в недавно построенном корпусе детского отделения. Основное финансирование будет идти через Фонд обязательного медицинского страхования. В Медногорске установят 6 постов (то есть, аппаратов), плюс один резервный - для проведения диализа, теперь здесь будут обслуживать 20 пациентов, которым не придется выезжать из города. Уже после новогодних каникул начнем обучать технике проведения процедуры наш персонал - врачей и медсестер, в Оренбурге и Самаре. Я надеюсь, что уже в первом квартале 2018 года мы начнем проводить диализ нашим пациентам. Во всяком случае, задача поставлена именно такая.

Кстати, обнадеживающие перспективы появились не только у медногорцев. Одновременно принято решение организовать диализный центр и в городе Бугуруслане. (Тоже Оренбуржье.) А теперь еще и Соль-Илецк - также город в этой же области - подал голос: больным этого района тоже не хотелось бы колесить по заснеженным дорогам для проведения жизненно важной процедуры.

Впрочем, в малых провинциальных городах остается еще масса других проблем. Не хватает врачей: скажем, в том же Медногорске, ;по словам главврача Перегудова, вместо пяти необходимых анестезиологов - реаниматологов есть только два, столько же хирургов, а нужно иметь не меньше четырех, чтобы оказывать качественную и своевременную помощь. В городе острый дефицит участковых врачей, а на тех, что имеются - двойная нагрузка. И, кстати, вовсе не из-за низкой зарплаты - она вполне приемлемая. Но люди ищут не только заработок, а и более приличные жилищные условия, обращают внимание на инфраструктуру. И тут Медногорск проигрывает, скажем, городам Подмосковья.

Конечно, помогает в этом направлении градообразующее предприятие - Медно-серный комбинат, но..

С работой "скорой" - вообще караул! Несколько лет назад диспетчерскую службу перевели в соседний город - Кувандык, сделали ее централизованной. Но местность вокруг гористая ( отроги Уральского хребта), сотовая связь - маломощная, поэтому в ненастную погоду до диспетчерской очень сложно дозвониться. На звонок могут ответить и Орск, и Оренбург, даже Уфа отзывается - только не Кувандык! Доходит дело до абсурда: ехать "скорой" пять минут, а дозваниваться иной раз приходится битый час.

После пресс-конференции Владимира Путина мы получили сразу несколько писем из поселка Высокий Ханты-Мансийского автономного округа. Местные жители жалуются на то, что окружная власть любыми способами пытается закрыть - то есть, "оптимизировать", поселковую больницу. Чтобы привести чиновников в чувство, мы попросили вмешаться в ситуацию первого зампреда Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадия Онищенко. Но больница, судя по сигналам из Высокого, по-прежнему в подвешенном состоянии: перед Новым годом ее закрыли на ремонт, но не факт, что после ремонта откроют...

Вот последнее письмо, которое мы получили из Высокого: "В экстренном порядке нашего главного врача Скобелева А. М. вызвали в Ханты! Наверное, будут "поздравлять". Переживаем за него, на него по телефону всегда кричат, а там в живую... оторваться!"

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кабмин РФ дополнительно выделил на медицину более 31 миллиарда рублей

Это также сделано по указанию Владимира Путина

В субботу, 30 декабря, стало известно, что правительство России выделило 31,6 миллиарда рублей некоторым категориям россиян в различных регионах на покупку лекарств и лечебного питания. Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Дмитрий Медведев - документ опубликован на официальном сайте правительства.

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