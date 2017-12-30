В Харькове из отделения почты освободили всех заложников

30 Дек. 19:50 2017-12-30T22:35:34+03:00

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Из захваченного в украинском Харькове отделения почты освободили всех заложников. Нападавший был задержан. Сообщил об этом президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

«Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным властям оказать пострадавшим необходимую помощь», - говорится в сообщении украинского президента.

Фото: Нацполиции Украины в Харьковской области

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный захватил здание на улице Шевченко в Харькове и насильно удерживает там 11 человек. Среди них было двое детей. Как выяснилось чуть позднее, ворвавшийся на почту мужчина попытался ее ограбить. Однако кто-то вызвал полицию. Узнав, что к месту направляются стражи порядка, нападавший взял находившихся в отделении людей в заложники. При этом он объявил, что при нем находится взрывчатка и даже показывал закрепленное на его теле устройство.

Позже преступник отпустил пятерых заложников - двоих детей и трех женщин. Сообщалось, что для проведения переговоров на место вызвали психологов, а также отца нападавшего.