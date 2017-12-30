2017-12-31T00:27:19+03:00
Телевизор

Победитель шоу "Танцы" на выигрыш в 3 миллиона купит квартиру

Виталий Уливанов трижды пытался прорваться в телепроект
Инна ФЕДОТОВА
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Виталий Уливанов стал победителем шоу "Танцы". Фото: ТНТВиталий Уливанов стал победителем шоу "Танцы". Фото: ТНТ
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Телезрители шоу "ТАНЦЫ" в финале отдали свои голоса Виталию Уливанову. В очередной раз победителем танцевального проекта канала ТНТ стал подопечный из команды хореографа Мигеля. Молодой хореограф Виталий Уливанов два раза пытался попасть в шоу безрезультатно, а в третий раз прошёл кастинг и победил. Сразу после победы "Комсомольская правда" узнала, как потратит выигранные деньги победитель. Виталий думает вложить приз в покупку квартиры - он получит за победу 3 миллиона рублей. Кроме того, теперь Уливанов будет выступать в гастрольном туре шоу "ТАНЦЫ", а это также неплохой дополнительный заработок.

- Виталий, говорят, что на "Танцах" соперники дружат. Как общались с конкурентами вне эфиров, где вы соперники?

- Мы стали друзьями, причём хорошими друзьями. Мы очень много общаемся с ребятами и вне проекта: ездим отдохнуть, ходим в кино, по торговым центрам. Проводим время вместе, это уже как вторая семья.

По словам победителя, на "Танцах" соперники дружат

По словам победителя, на "Танцах" соперники дружат

- Какой номер в шоу стал любимым?

- Это номер с Сашей Горошко, когда мы танцевали аргентинское танго. Во-первых, потому что номер был позитивный, нам он нравился, а во-вторых, было очень комфортно вместе работать целую неделю.

- Как танцевалось под руководством Мигеля?

- По началу сложно было дать Мигелю то, что он просил на занятиях. Он требователен и невероятно интересно мыслит и пытается расширить рамки твоего сознания, а мы все время живем в каком-то замкнутом мире и мыслим прямолинейно. Он пытался максимально окунуть нас в творчество, поэтому сначала было трудно. Но потом, когда ты ловишь эту волну, понимаешь, чего от тебя хотят, начинаешь работать, у тебя получается круче, хотя ты все равно до конца не понимаешь, что именно делаешь.

- Как настраивался перед выходом на сцену в финале? Есть ли какой-то обряд?

- Я аккумулирую энергию: отдыхаю, ложусь на какой-нибудь диванчик, включаю легкую музыку, чтобы собрать в себе силы. А непосредственно перед самим выходом на сцену активно разминаюсь и сразу иду выплескивать всю энергию.

В очередной раз победителем танцевального проекта ТНТ стал подопечный Мигеля

В очередной раз победителем танцевального проекта ТНТ стал подопечный Мигеля

- Как планируешь встретить Новый год?

- Новый год буду встречать в родном Санкт-Петербурге со своей девушкой. Будем гулять по украшенному Невскому проспекту.

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