2017-12-31T01:24:02+03:00
Профессии будущего

Галина Золина: «Мы вступаем в новый год с амбициозными планами»

И. о. ректора Тимирязевской академии поздравила студентов и преподавателей с Новым годом
Ксения БОГДАНОВА
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И. о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина поздравила студентов и преподавателей с Новым годом. Фото: timacad.ruИ. о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина поздравила студентов и преподавателей с Новым годом. Фото: timacad.ru
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И. о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина поздравила коллектив РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов с наступающим Новым годом. По словам руководителя вуза, уходящий год принес академии немало достижений и побед. В 2017 году в Тимирязевке было завершено обновление и восстановение учебных корпусов, отремонтированы общежития и вспомогательные здания. В академии созданы благоприятные условия для научной деятельности и общественной жизни студентов. Учащиеся активно и творчески проявляют себя, с удовольствием участвуя в спортивной и культурной жизни академии. В этот год значительно повысилась зарплата педагогов. Ведется активное сотрудничество не только с ведущими университетами и НИИ в России, но и укрепляются связи с зарубежными учебными заведениями.

- Мы вступаем в новый год с амбициозными планами, обозначенными стратегией развития университета, - рассказала Галина Золина. - Совместными усилиями, друзья, нам предстоит решить задачу по интеграции образования, науки и сельскохозяйственного производства, формированию механизмов коммерциализации продуктов интеллектуальной деятельности и новых технологий, развитию подготовки, переподготовки и повышению квалификации научно-педагогических кадров и кадров для агропромышленного комплекса страны. При решении этих задач серьезным подспорьем станет Стратегия развития аграрного образования до 2030 года, в рамках которой предусмотрено увеличение финансирования вузов на развитие учебно-лабораторной базы и приобретение современной сельскохозяйственной техники.

Галина Золина с лучшими студентами Тимирязевки на новогоднем балу. Фото: timacad.ru

Галина Золина с лучшими студентами Тимирязевки на новогоднем балу. Фото: timacad.ru

И. о. ректора вуза поблагодарила сотрудников и студентов за их работу и поддержку, подчеркнув, что своими успехами Тимирязевка обязана в первую очередь преподавателям и учащимся.

- Сплоченность, общая нацеленность на стратегически важные результаты, обеспечение высокого качества учебного процесса, научные прорывы помогут сохранить и упрочить высокий статус нашего учебного заведения, - считает Галина Золина. - Уверена, что вместе мы способны достичь большего.

Тимирязевская академия готовится к Новому году. Фото: timacad.ru

Тимирязевская академия готовится к Новому году. Фото: timacad.ru

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