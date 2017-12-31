Зачем Япония пугает себя и мир гаданиями о «войне с Пхеньяном»

СЕГОДНЯ 09:37 2017-12-31T09:44:01+03:00

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На японских островах со страхом ждут возможных агрессивных действий со стороны Северной Кореи – и вот информагентство Киодо опубликовало 4 варианта того, как может начаться конфликт с КНДР…

В это ситуации нас больше всего, конечно, волнует, как вероятный конфликт может отразиться на России.

У нашей страны, кроме границы с КНДР и близости к этой горячей зоне ряда российских городских агломераций, военных и военно-морских баз и трансокеанских транспортных путей, есть и серьезные геополитические интересы в регионе.

Японское информагентство утверждает, что в правительстве Страны Восходящего солнца эксперты видят вот такие варианты развития событий:

1. Южная Корея вторгается в Северную Корею.

2. Пхеньян начинает конфликт с Сеулом, и войска «северян» пересекают демилитаризованную зону южнее и севернее 38-й параллели.

3. США наносят упреждающий удар по КНДР.

4. Северная Корея наносит ракетный удар по японским островам.

Обоснованы ли страхи японцев?

В уходящем году «Комсомолка» не раз обращалась к теме ракетных испытаний в Северной Корее (их новейшие ракеты «Хвасон-15» и «Пуккыксон-3» теперь – теоретически! – могут достать почти любую точку в Северной Америке). Мы анализировали последствия обострения ситуации на полуострове, резких телодвижений со стороны американской администрации в отношении Пхеньяна, регулярный обмен обвинениями обеих сторон, в том числе, и переход их руководителей на личности. Писали о жесткой полемике в ООН по поводу того, что делать с ситуацией в Корее.

Оценивая итоги пусков северокорейских ракет и последовавших угроз со стороны Вашингтона нанести превентивный ядерный удар по КНДР (пункт №3), наши эксперты, в частности, постоянный военный эксперт Радио «Комсомольская правда» полковник Михаил Тимошенко, скептически относились к подобному бряцанию оружием, в первую очередь, со стороны США.

Причин скепсиса несколько.

Одна из них - большая плотность населения по обе стороны границы – а значит, вероятность необратимо высоких потерь не только среди гражданского населения, но и среди 30 тысячного контингента США в Южной Корее при потенциальном радиоактивном заражении.

Другая причина - отсутствие (как полагают специалисты) достоверных разведданных и у США, и у Южной Кореи о точном местоположении и пусковых установок ракет, и баз хранения ядерного оружия. Американцы считают, что у их противника в регионе не менее трех ракетных баз на побережье, не менее двух баз хранения ядерного оружия в горах и точно одна база химического оружия.

Сколько их на самом деле – не знает ни один перебежчик из Серной Кореи в Южную. Как не знают и глубины их залегания в северокорейских скалах, а, значит, и степени уязвимости от возможного американского удара.

Пункты №1 и №2, обсуждаемые японским правительством, на практике также вряд ли осуществимы.

Превосходство в «живой силе» у «северян» над «южанами» более чем двукратное (в КНДР под ружьем почти миллион и триста тысяч человек), причем практически двукратный перевес в ВВС. А несколько тысяч артиллерийских орудий и военные аэродромы режима Пхеньяна, расположенные вдоль всей границы с южным соседом – угроза, в том числе, и 10-миллионному Сеулу, от которого до разделительной черты всего 24 километра. И потому те, кто в южнокорейской столице принимают решения, нападать первыми не станут никогда (даже под давлением Большого брата из-за океана). Как, впрочем, не станут самоубийцами и в Пхеньяне – вторгаясь на юг корейского полуострова, они бьют и по Америке, Ведь ни пятьсот моряков, ни почти 8000 летчиков и авиатехников из США, не говоря уже о 20 тысячах личного состава сухопутных войск на американских базах в Корее не останутся в стороне от этого конфликта - и почти наверняка понесут потери.

Да, и еще. Ничего, что так боятся японцы, точно не случится до тех пор, пока не закончится зимняя олимпиада в южнокорейском Пхенчхане. А она стартует в феврале (там, кстати, должна будет выступить и сборная КНДР).

Наконец, вариант с ударом по Японии столь же маловероятен. И по причине наличия там огромного скопления американских сил на Окинаве, (а вообще на 3 японских островах – 91 военный объект США). И потому, что из 11 известных типов северокорейских ракет как минимум шесть находятся на стадии испытаний. А, например, расстояние от Пхеньяна до Токио в 1180 километров сможет преодолеть лишь один тип из достаточно надежных, а именно «Хвасон-7». Их у КНДР, по некоторым данным, не более 300 - и они их, скорее, приберегут для близкого южного соседа…

От нашего Владивостока до участка российско-корейской границы чуть более 100 километров - и любой военный конфликт в регионе, несомненно, отразится на нас. Потому Россия продолжает предприниматься все возможные меры, чтобы пикировки Пхеньяна, Вашингтона, Токио и Сеула оставались на уровне политических и дипломатических перепалок. И не переходили из стадии холодных в горячие…

В Совбезе ООН в августе 2017-го Россия голосовала за резолюцию, где ужесточались санкции против КНДР, но исключила пункты, которые могли затронуть наши непосредственные интересы. А в декабре президент России заявил, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик и потому бессмысленно…