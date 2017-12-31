Что подарит Дед Мороз капитанам семи десятков военных кораблей России

СЕГОДНЯ 10:40 2017-12-31T11:04:57+03:00

На просторах всех океанов более 70 лучших боевых единиц нашего военно-морского флота в эту ночь будут следить, чтобы никто не испортил землянам новогодний праздник. Фото: mil.ru

На просторах всех океанов более 70 лучших боевых единиц нашего военно-морского флота в эту ночь будут следить, чтобы никто не испортил землянам новогодний праздник

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Начавшийся еще в октябре дальний поход большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» Тихоокеанского флота продолжается, и 2018-й Год Желтой Собаки сотни российских моряков-дальневосточников встретят вдали от родных берегов.

Отряд кораблей под командованием контр-адмирала Эдуарда Михайлова, выполняющий специальные задачи в азиатско-тихоокеанском регионе, за три месяца заходил в порты 8 государств. Потому уходящий год экипажи кораблей могут проводить с чувством выполненного долга. Наряженные по русской традиции елки, праздничные столы, на которых, в том числе, будут и русские пельмени, и – главное – возможность связаться с близкими, которые поднимают шампанское за тысячи километров от них – вот что ждет моряков, (тех, что не на вахте), на борту этих океанских гигантов в новогоднюю ночь в дальнем походе. А в походе этом Андреевский флаг видели на рейдах Сингапура, Манилы, Джакарты и еще пяти крупных портов Юго-Восточной Азии.

Всего в походе встретят новый год экипажи более чем 70 судов военно-морского флота, (при том, что за последние пять лет кораблями наших ВМФ выполнено почти 700 походов, а в уходящем году – почти 140!).

Кроме теплых слов в свой адрес от руководства Минобороны и поздравительной телеграммы, направленной в адрес личного состава всех кораблей военно-морского флота от главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, капитаны крейсеров и подлодок, эсминцев и фрегатов ждут главного – возможности связаться со своими семьями в эту самую праздничную ночь в году. На многих кораблях этот главный подарок от Деда Мороза состоится.