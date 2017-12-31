2017-12-31T12:28:03+03:00
Спорт

Бобы придется перекрасить: МОК приводит новые требования по экипировке наших спортсменов на Олимпиаде

А в завитушках на комбинезонах бобслеистов международные чиновники разглядели русские мотивы
Сергей КИРИЛЛОВ
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МОК, который решил допустить на Олимпиаду российских спортсменов только под нейтральным флагом выкатил целый перечень требований. И вот теперь придирается по мелочам. На снимке: наши спортсмены на Олимпиаде в Сочи, 2014 год. Фото: Станислав Красильников/ТАССМОК, который решил допустить на Олимпиаду российских спортсменов только под нейтральным флагом выкатил целый перечень требований. И вот теперь придирается по мелочам. На снимке: наши спортсмены на Олимпиаде в Сочи, 2014 год. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Международному олимпийскому комитету не понравились варианты формы и раскраски инвентаря у российских бобслеистов. Те варианты, которые наша федерация отправила в МОК еще 18 декабря, по мнению международных чиновников, слишком сильно ассоциируются с российскими цветами и символами.

Со слов генерального секретаря Федерации бобслея и скелетона России Сергея Пархоменко, которые приводит ТАСС, получается, что бобы придется перекрашивать:

- У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания. Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми.

Напомним, что МОК, который решил допустить на Олимпиаду российских спортсменов только под нейтральным флагом выкатил целый перечень требований. И вот теперь придирается по мелочам.

Ранее поступили разъяснения, что российскую символику можно будет использовать в Южной Корее в «Русском доме». Про ограничения для болельщиков никакой информации не было.

Кстати, на днях президент Олимпийского комитета России Александр Жуков напомнил, что российские спортсмены смогут принять участие в параде открытия Олимпиады, но только под белым флагом МОК.

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