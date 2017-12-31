2017-12-31T13:00:50+03:00
Спорт

«Можно есть оливье, наблюдая за тем, как бежит Устюгов"

25-летний российский лыжник Сергей Устюгов с победы стартовал в многодневной гонке «Тур де Ски»
Сергей КИРИЛЛОВ
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Устюгов (в центре), победив на стартовом этапе "Тур де Ски", одержал 13 победу на этапах Кубка мира, обойдя по этому показателю Александра Легкова.Устюгов (в центре), победив на стартовом этапе "Тур де Ски", одержал 13 победу на этапах Кубка мира, обойдя по этому показателю Александра Легкова.Фото: EAST NEWS
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Прошлогодний чемпион этих соревнований, где он выиграл шесть дистанций из семи, в субботу заявил, что ему в соперники на хватает знаменитого норвежца Нортуга:

– Петтер, я очень по тебе скучаю! Возвращайся скорее, без тебя – Тур не Тур. И не только я, а весь лыжный мир скучает, – сказал Устюгов.

Кстати, Устюгов, победив на стартовом этапе "Тур де Ски", одержал 13 победу на этапах Кубка мира, обойдя по этому показателю Александра Легкова (12).

Вот как прокомментировал победу товарища по команде пожизненно отстраненный от Олимпийских игр Александр Легков:

- Спасибо Сергею Устюгову большое, что он борется не только за себя, но и за нас тоже… Впереди праздники, можно сидеть и есть оливье, наблюдая за тем, как бегает Устюгов, и наслаждаться этим. Да и не только он, а все наши ребята. Александр Большунов также может побороться за призы на этом «Тур де Ски». Хочется, чтобы каждый из наших ребят показал свой максимум, — сказал разжалованный олимпийский чемпион Сочи.

Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. «Тур де Ски». Ленцерхайде (Швейцария), 30 декабря

Мужчины. Спринт (Свободный стиль). 1. Сергей Устюгов (Россия). 2. Федерико Пеллегрино (Италия). 3. Лукас Шанава (Франция)… 9. Александр Большунов… 16. Андрей Ларьков… 22. Глеб Ретивых… 24. Андрей Мельниченко… 40. Алексей Виценко… 44. Станислав Волженцев… 57. Алексей Червоткин. 58. Иван Якимушкин (все – Россия).

Женщины. Спринт (С). 1. Лаурин Ван дер Грааф (Швейцария). 2. Софи Колдуэлл (США). 3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия). 4. Наталья Непряева… 59. Алиса Жамбалова… 65. Анастасия Седова… 69. Мария Гущина. 70. Анна Нечаевская. 71. Яна Кирпиченко (все – Россия).

«Тур де Ски» - 2017/2018

Расписание этапов

30.12 Ленцерхайде (Швейцария) спринт св.ст.

31.12 Ленцерхайде (Швейцария) индивидуальная гонка 10/15 км кл.ст.

01.01 Ленцерхайде (Швейцария) персьют 10/15 км св.ст.

03.01 Оберстдорф (Германия) спринт кл.ст.

04.01 Оберстдорф (Германия) масс-старт 10/15 км св.ст.

06.01 Валь ди Фиемме (Италия) масс-старт 10/15 км кл.ст.

07.01 Валь ди Фиемме (Италия) персьют 9/9 км св.ст.

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