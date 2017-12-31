Причиной смерти актера Александра Шаврина могло стать онкологическое заболевание

31 Дек. 13:55 2017-12-31T15:13:34+03:00

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Александр Шаврин снимался в кино и на телевидении много: в его фильмографии несколько десятков работ. Но, к сожалению, в основном это были эпизоды. В "Моей прекрасной няне", в "Водителе для Веры", в "Сволочах", в "Детях Арбата", в "Марше Турецкого", в "Адмирале"... А вот в московском театре имени Маяковского он был звездой. Играл в спектаклях по пьесам Теннесси Уильямса, Бертольда Брехта, Александра Островского, в постановках по Тургеневу, Карелу Чапеку, Льву Толстому.

Еще в прошлом 2016 году появлялись слухи о его госпитализации, правда, тогда их опровергали. А вчера, 30 декабря на официальном сайте театра появилось сообщение: "С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким". Причиной, судя по всему, стала онкология.

Шаврин был мужем актрисы Анны Ардовой. В интервью "Экспресс-газете" несколько лет назад она так рассказывала об их встрече: "Мы познакомились, когда мне было 18, а Саше 28. Он играл главную роль в спектакле в Театре Маяковского, а мой отец, Борис Ардов, участвовал в оформлении этой постановки. Папа с Сашей общались, а я была совсем юной и просто периодически делала им чай. Роман у нас начался не сразу. Мы долго просто дружили. Потом Саша сказал, что, когда я уже была беременна Сонечкой, он в меня влюбился. Но не признавался - очень жаль, что не говорил, потому что отец Сони, ее «автор», как его называю, тогда меня бросил. А мне так нужна была поддержка! Я очень эмоциональная, а Саша - спокойный, прекрасный отец. Правда, иногда может забыть покормить детей супом. Тогда я звоню со съемок и «развожусь». За это он частенько называет меня «оборотень в халате».

"КП" присоединяется к соболезнованиям.