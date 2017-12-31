Политик Никита Исаев: «Мы увидим аресты больших чиновников-взяточников в 2018-м. Но нам нужно вводить за коррупцию смертную казнь, как в Китае»

31 Дек. 16:00 2017-12-31T17:58:29+03:00

Лидер движения «Новая Россия» рассказал «КП», что будет с пенсиями и зарплатами бюджетников, пройдут ли перестановки в правительстве, и чем закончатся грядущие президентские выборы

Изменить размер текста: A A

Лидер движения «Новая Россия» рассказал «КП», что будет с пенсиями и зарплатами бюджетников, пройдут ли перестановки в правительстве, и чем закончатся грядущие президентские выборы.

«НУЖНО ПРЕСЕКАТЬ ВЛИЯНИЕ ИЗВНЕ НА НАШИ ВЫБОРЫ»

- Главное событие следующего года – президентские выборы. Как будет идти противостояние светской львицы Ксении Собчак и директора совхоза имени Ленина Павела Грудинина?

- Разумеется, и Собчак, и Грудинин, «работают» на своих флангах. Собчак берет на себя умеренный либеральный протест, на котором оттаптывался Алексей Навальный. Ну а Грудинин отрабатывает и левую, социал-демократическую повестку. Он запал в душу пенсионерам и бюджетникам, его идеи близки им. А еще люди соскучились по новому лицу в политике. С учётом колоссального антирейтинга бывшего представителя "Дома-2" и членов её команды нетрадиционных сексуальных предпочтений уровень поддержки Собчак невысок, около 1-3 процентов. Результат же Грудинина будет зависеть от качества кампании КПРФ, избирательный штаб которой возглавляет Зюганов, а также тех кто будет учувствовать в его кампании. Здесь важно избежать маргинализации подходов и лиц, что будет использовано их противниками. Директор совхоза на выборах может взять до 30 процентов.

- Ждать ли нам сюрпризов от этих выборов?

- Победы не-Путина ожидать не стоит. Ошибок его команда в президентской гонке не допустит. Могут быть попытки извне влиять на выборы. Но их нужно пресекать на корню, ибо подобный резкий разворот может запустить процесс болезненного развала страны, которая сегодня находится в крайне непростой геополитической и экономической ситуации.

«АРЕСТ УЛЮКАЕВА – ТОЛЬКО НАЧАЛО»

- Что ждать гражданам и миру от нового срока Путина?

- Рассчитываю, что после победы в Сирии и некоторого мира на Донбассе, Путин включится лично во внутреннюю повестку и проведёт структурные экономические и политические реформы.

- Какие изменения будут в экономике? Будет ли больше свободы малому и среднему бизнесу? Повысят ли зарплаты бюджетникам? Снизят ли цены на товары?

- Изменения в экономике возможны лишь при наличии политической воли главы государства. Даже дорогая нефть сегодня уже не способна исключить бюджетные проблемы, и у нас принят дефицитный трехлетний бюджет, а регионы имеют долгов на 2,5 триллиона рублей существенной частью по дорогим коммерческим ставкам в банках. Если власть поймет запрос общества о необходимости срочных изменений и поддержки малого и среднего бизнеса, повышения уровня жизни пенсионеров и работников бюджетной сферы, увидит, как живут, а зачастую, выживают люди по всей стране, то все сдвинется с мертвой точки. Для этого необходимо переформатирование правительства, причём не только кадрово. Нужно провести антикризисные меры, запустить трёхлетний мобилизационный план перенастройки экономики и выработать долгосрочную экономическую стратегию.

- В этом году на 8 лет за решетку отправили министра Улюкаева. Впервые в истории! Ждать ли нам в следующем году новых громких посадок?

- Да, уверен, система будет избавляться от коррупции. Дело Улюкаева - это сигнал взяточникам и он будет перенесён на 2018 год. При этом, считаю, что меры борьбы с системной коррупцией работают лишь при жёсткости и неотвратимости наказания, включая смертную казнь, как в Китае.

«МЕНЯТЬ БУДУТ НЕ ТОЛЬКО ГУБЕРНАТОРОВ, НО И ПРАВИТЕЛЬСТВО»

- Мы видели, как пачками меняли губернаторов. На места «стариков» приходили молодые технократы. А продолжат ли озеленять глав регионов в 2018-м?

- Да, 2018 год будет не менее урожайным на чистки. При этом стоит присмотреться не только к смене региональных начальников, но и федеральных структур. Их работа вызывает у народа вопросы. Все ждут отставки экономического блока правительства. Думаю, 2018-й станет годом появления новых людей в чиновничестве, но, к сожалению, не в политике. Отставка правительства по закону состоится в любом случае.

- Улучшатся ли наши отношения с Америкой? Чего России ждать от Трампа?

- Отношения с США зависят только от нас самих. Американцы фактически поставили нас перед выбором - мы с ними или с их геополитическим противником Китаем. Мы пока играем на противоречиях в мире, возникшие в связи с передавливанием США своих партнёров и противников. Но это не будет продолжаться долго. Правда, в 2018 году я не ожидаю больших геополитических разломов в мире, и у нас есть ещё время тянуть кота за тестикулы. Но 19-20 годы уже исчерпают этот лимит, и мир войдёт в фазу необходимости определиться, как он будет управляться в 21-ом столетии. Сейчас этой явности нет.

- Разрешится ли конфликт на Украине? Не остановится ли война на Донбассе?

- Нет. Новый год продолжит напряжение на этом участке мировой военной карты. Никто из сторон и посредников в конфликте не заинтересован в его завершении. США важно давить на Россию через напряжение у наших границ, Россия через Донбасс удерживает свои интересы по торможению интеграции Украины в структуры НАТО и Евросоюза, Украине нужен враг для оправдания проблем со своими реформами. Плюс к этому, как обычно, война всех кормит, а страдают простые люди. Так устроен мир. И пока русские не договорятся с американцами и их «надежными партнерами» в Европе, мира на Донбассе не будет. Мир появится там в 21 - 22 годах.