В Подольске огромный пожар - горят строительные склады

31 Дек. 18:00 2017-12-31T18:10:02+03:00

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По информации МЧС по Московской области информация о возгорании поступила на оперативный пункт в 15:45 31 декабря.

Загорелся строительный склад по адресу: городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27.

- По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение пластиковых брикетов на открытой площадке на площади 300 кв. м. и горение внутри ангара на площади 100 кв. м., - сообщает пресс-служба. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Угрозы распространения пожара на другие здания нет, есть угроза распространения пожара внутри ангара. Погибших и пострадавших предварительно нет.

Через час площадь пожара увеличилась до 800 кВ.м. Ещё через полчаса - до 1500 кВ.м.

Всего к тушению пожара участвует 73 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 46 человек и 13 единиц техники.