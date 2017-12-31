Юнус-Бек Евкуров: "Мы отправили в Сирию 25 тонн подарков - и для наших военных, и для тех, кого они защищают"

31 Дек. 19:00 2017-12-31T19:08:25+03:00

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- Алло, товарищ генерал! С чем связано то, что на этот раз Ингушетия именно в канун Нового года отправила гуманитарные грузы в Сирию? Вы таким образом решили разделить праздник, да, с дружественным сирийским народом?

- Все 25 тонн мы отправили в Сирийскую арабскую республику бортом военно-транспортной авиации. Груз сопровождали наши сотрудники, они уже вернулись домой - гуманитарная помощь доставлена.

- Кому конкретно она адресована?

- Мы, а я имею ввиду всех жителей республики, решили на этот раз поддержать и наших военнослужащих, которые там службу несут, выполняют поставленные задачи... И сирийцев, прежде всего - юных граждан.

Когда еще только готовили подарки, мы поинтересовались у посла Сирийской арабской республики в России - в чем сейчас самая большая нужда? Он сказал: есть просьба прислать школьные принадлежности (кстати, то же нам посоветовали и наши военнослужащие, которые хорошо знают там обстановку) - что мы и сделали. Плюс продукты питания для ребят.

- А для наших военных?

- Новогодние подарки - кофе, чай, сладости... Сгущенное молоко, печенье. (Все, что тоже бывает нужно в горячей точке, в боевой обстановке.) Кроме спиртного - все отправили.

- Понял. А как там ваши ребята служат - известно?

- Конечно... Наши сотрудники встречались и с военнослужащими, причем - со всеми, а не только с ребятами ингушской национальности, с представителями командования... Отзывы хорошие. Задачи выполняют добросовестно. Молодцы.

- Понимаю, вы - прежде всего, человек военный. Но какие-то тосты всё же произносите?

- Что? Какие тосты?

- Знаю, у вас вот только что прошла встреча с молодежью. О чем вы там говорили?

- Да, встречался с молодежью. Но не тосты я там произносил... Пожелания.

- Интересно вот - какие же?

- Главное, сказал я - чтобы наши ребята гордились тем, что они - родом из Ингушетии, что они - граждане великой России. Чтобы хорошо учились, чтобы поведение было великолепное. Соответствующее нашим традициям и обычаям. Чтобы гордились своими предками. И чтобы все у них в жизни получалось - чтобы нашли себя...

Ну, и, конечно же, чтобы помогали старшему поколению.

- И, Юнус-Бек, пожалуйста, - ваши пожелания россиянам. Вы знаете, к вам очень хорошо у нас в стране относятся...

- Мира. Добра. Процветания нашей великой стране. Чтобы она еще больше укрепилась - в чем нет никаких сомнений. И чтобы позитива в целом было больше, чем в уходящем году.