Волочкова поздравила россиян с Новым годом глубоким декольте и шпагатом у елки

31 Дек. 19:40 2017-12-31T20:17:20+03:00

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В канун нового года королева шпагатов Анастаися Волочкова подарила поклонникам в Инстаграме лучшее, что у нее есть – снимок своей великолепной растяжки. Балерина решила сфотографироваться на фоне новогодней елки. Артистка сделала шпагат, стоя на лестнице своего огромного дома. В своем посте Анастасия пожелала россиянам любви, добра и удачи:

- Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! Спасибо всем моим друзьям, кто был рядом в этом году! – написала балерина.

volochkova_art Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви!

Чуть позже артистка порадовала почитателей своего таланта еще одним шпагатом – у белоснежного рояля. Анастасия решила похвастаться роскошным интерьером своего особняка и заодно подколоть всех своих недругов – мол, можете критиковать меня сколько угодно, а у меня все хорошо.

- Мои хорошие… Заскучали? Предновогодний шпагат! И белый майбах. И красивый дом, - сообщила звезда балета.

volochkova_art Мои хорошие.. Заскучали? Предновогодний шпагат!

Праздник Волочкова встречает дома, в кругу близких. Закончив с предновогодними приготовлениями, артистка снова сфотографировалась – на этот раз в сногсшибательном длинном платье с глубоким декольте, не скрывавшем прелести Насти.

- Хочется пожелать, чтобы главным подарком жизни было внимание, любовь, радость, позитив, эмоции! То, что не продается и не покупается за деньги! –написала Анастасия в своем микроблге.

Сразу после Нового года Волочкова планирует улететь на Мальдивы вместе с дочкой Ариадной. Вернется артистка домой только к Крещению, чтобы успеть окунуться в ледяную купель. Ну а 20 января Анастасия отметит очередной день рождения – балерине исполнится 42 года.

volochkova_art Хочется пожелать, чтобы главным подарком жизни-было внимание, любовь

Уходящий год выдался для Анастасии более чем волнительным: его конец был омрачен громким секс-скандалом. Один из поклонников балерины обнародовал интимные фотографии звезды, чем поверг в шок всех ее поклонников. Сама Анастасия, впрочем, не слишком огорчилась по этому поводу:

- Никакой секс-скандал не уронит корону с моей головы, - заявила артистка в интервью «КП».

Впрочем, оставлять горе-ухажера безнаказанным Волочкова не собирается – она заявила, что намерена потребовать с экс-любовника 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.