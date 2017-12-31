Наталья Поклонская: "Люди, посмотревшие «Матильду» пишут мне: «Вы были правы!» А я же говорила!"

31 Дек. 20:00 2017-12-31T20:14:52+03:00

Депутат Госдумы вместе с «КП» подвела итоги года и рассказала о самом любимом новогоднем подарке из детства

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- Наталья Владимировна, чем вам запомнился уходящий 2017-й год?

- Ну не могу не сказать о людях, которые меня поддержали. Они показали свою волю, храбрость и смелость в защите наших ценностей, нашей истории, веры и святых. Это те люди, которые проявили свое отношение по фильму ("Матильда", - ред.), оскверняющему Россию. И на этой картине я не хочу акцентироваться, я говорю про обычных людей, которые готовы искренне и честно встать на защиту нашей Родины. Спасибо вам! Уходящий год показал, что люди не молчат и им не все равно.

- Было ли такое, что ваши противники, посмотревшие «Матильду», переходили на вашу сторону?

- Ох, их очень много! В соцсетях многие, посмотревшие «Матильду» пишут: «Вы были правы!» А я же говорила!

- Уходящий год - столетие революции. И многие ждали от 2017-го потрясений и переворотов. Но ничего не случилось. Да и многие вовсе забыли про праздник Октября. Почему?

- Не забывают, а делают выводы. Нам революции не нужны. Это зло. Революция в прошлом. Наша страна в революционных движениях не нуждается. Нужна эволюция и мирное движение вперед.

- Что отметите во внутренней политике за этот год?

- Все события, которые заданы нашим президентом. И в следующем году будут выборы Владимира Владимировича. Весь Крым и Севастополь только за Путина. У нас не существует других кандидатов. Путин вернул нам родину. Он сегодня реализует те планы, которые были задуманы еще в 1905-м году Николаем Вторым. Строительство Крымского моста - соединения Крыма и Кавказа.

- Что ждать от борьбы с коррупцией в следующем году?

- Думаю, активно продолжится эта борьба. Темпы никто снижать не будет. Надеюсь, не только будет борьба, но и у чиновников забурлит совесть. Не надо ждать, пока посадят. Самая лучшая борьба с коррупцией - проснувшаяся совесть.

- Ну а теперь поговорим о празднике. Где и с кем вы проведете праздник?

- В кругу самых родных и близких людей. А где? Не скажу! Это секрет. Хотелось бы уединиться в семейном кругу. Скажу сразу, что отмечу в России.

- Ёлку уже нарядили?

- Да. Шары разные повесили. У нас постоянные разные переезды. И мы покупаем ёлочные игрушки каждый раз разные

- Какой у вас в детстве был самый запоминающийся новогодний подарок?

- Вы будете смеяться! Я написала письмо Деду Морозу. Оно исполнилось только через год. Тогда жила на Донбассе с родителями, мне было года четыре. И я под ёлкой нашла красивый детский зонтик. Я радировалась безумно. Мне, правда, казалось, что Дед Мороз мне принес такой подарок.

- Вы с такой теплотой говорите о Крыме. Не трудно ли вам жить в Москве? Вы же выросли у моря.

- Я постоянно приезжаю на море. А Москва - красавица. Здесь не заскучаешь. Чего только стоит поездка с Думы домой... Два с половиной часа смотреть на красоты (смеется). Шучу, конечно. Правда, здесь очень красиво, как в сказке. Когда родные рядом, все поездки легче переносятся. По Крыму скучаю, приезжаю туда постоянно. В столице у меня много работы, хорошо, когда выдается день провести выходные с семьей.

- Какое в столице любимое место?

- Дача (смеется).

- Знаю, что вы подготовили обращение к нашим слушателям и читателям...

- Поздравляю всех читателей и радиослушателей «Комсомольской правды» с наступающим 2018-м годом. Уходящий год принес для каждого из нас что-то личное. Это были и разочарования и радость, поражения и победы, ошибки и их исправления. Все это наш опыт, с которым мы пойдем дальше. Я желаю всем сил и надежного попутчика на жизненном пути. Пусть все обиды останутся в уходящем году, а на пороге 2018-го нас встречают счастье, благополучие и неожиданные перемены к лучшему.

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