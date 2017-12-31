Иосиф Кобзон: "Я люблю всех, кто хорошо относится к моей стране и к моему народу"

31 Дек. 22:44 2018-01-01T00:32:41+03:00

В канун Нового года народный артист СССР, Герой Труда России обратился в эфире Радио "Комсомольская правда" ко всем своим поклонникам на планете Земля [аудио, видео]

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- ... Алло, Иосиф Давыдович, здравствуйте!

- Кто это?

- Александр Гамов, "Комсомольская правда". С наступающим вас!

- Да, здравствуйте, Александр. С наступающим!

- Спасибо. Скажите, вы в этом году свою "дедморозовскую традицию" продолжите, да? О которой вы мне рассказывали, когда мы с вами минувшим летом были у ваших избирателей - в Агинском бурятском округе... Я имею ввиду гигантское количество новогодних подарков, которые вы каждый раз туда отправляете.

- В Агинское, да, вот недавно отправил 5 тысяч подарков, столько же - в Читу. (Иосиф Кобзон - депутат Госдумы от Забайкальского края в целом, куда входит и Агинский округ. - А. Г.) И еще - в Донбасс 10 тысяч подарков.

- Ясно... Скажите, а вот на словах что бы вы хотели пожелать и жителям Аги, и Забайкалья, и Донбасса... И, вообще - всем-всем, кто вас сейчас услышит и кто прочитает это ваше поздравление?

- Мира, мира, мира! Больше ничего - мира и покоя. Все остальное будет.

- А вот всем тем, кто любит Иосифа Кобзона на всей планете... Что еще, какие слова хотели бы передать?

- Я люблю всех, кто хорошо относится к моей стране и к моему народу.

- Ясно... Новый год вы где будете встречать и с кем?

- Дома. В семье, с внуками.

- О, классно. Вот когда мы однажды летом у вас дома обедали, вы все угощали меня вареной кукурузой. Что еще будет, кроме вареной кукурузы, у вас на праздничном столе?

- Ну, к сожалению, это не сезон уже для кукурузы. Что будет, то и будет. Ну, то, что хозяйки приготовят.

- А ваши любимые блюда?

- Вареники будут.

- С чем вареники?

- И с картошкой, и с вишней.

- Ну, ясно... Мы знаем, что Иосиф Кобзон будет поздравлять нас и в "Голубом огоньке", и в других программах.

- Да.

- И в новых, и в давнишних. Вот мы с коллегами недавно обсуждали... Первый ваш "Голубой огонек" был в 1963 году?

- Да.

- Но мне запомнился "Голубой огонек" - это когда вы из Сибири привезли бурундука какого-то...

- Белку.

- Да - и белку тоже! И пели песню - значит... Вылетело вот из головы! Ну, я найду ее, посмотрю еще раз ту запись.

(Справка "КП": 100-й выпуск "Голубого огонька" вышел в телевизионный эфир 15 февраля 1964 года. Иосиф Кобзон исполнил там песню, где были такие слова: "Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится, вот и кончается наш краткий ночлег...")

- А вот какой раз вы будете участвовать в "Голубом огоньке" на этот раз, даже не будем считать. (Всё равно собьемся.) Иосиф Давыдович, мы вас любим, мы желаем всего самого доброго вам, вашей семье...

- Все взаимно!

- Всем-всем, кто вас любит и кого вы любите. И до встречи в Новом году.

- Привет! И поздравления!

100 выпуск Огонька. Иосиф Кобзон.Мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон исполняет песню патриарха авторской песни Александра Городницкого