2018-01-01T08:02:09+03:00
Спорт

Молодежная сборная России сыграет против США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Такое расписание нашей команды стало известно после поражения от Швеции 3:4 по буллитам в последней встрече группового этапа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments2
Хоккеисты сборной России продолжают выступление на чемпионате мира поединком с командой США.Хоккеисты сборной России продолжают выступление на чемпионате мира поединком с командой США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в американском городе Баффало, завершились соревнования на групповом этапе. Стали известны все восемь команд, которые продолжат борьбу за медали. Россияне уступили в четвертой игре предварительного раунда в серии буллитов команде Швеции со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось вничью, и рассудить соперников смогла лишь серия буллитов. И теперь в первом раунде плей-офф сборная России сыграет с хозяевами турнира, командой США. Поединок начнется в 4:00 по московскому времени 3 января, в США это будет еще 2 января 20:00 местного времени. В заключительной игре своего группового раунда американцы победили в упорном поединке команду Финляндии со счетом 5:4 (2:0, 2:2, 1:2). Год назад эти же команды играли в полуфинале молодежного ЧМ и тогда победа досталась команде России. Помимо этого Канада сыграет с командой Швейцарии, Словакия - со Швецией, а Финляндия - с победившей в первом матче турнира россиян командой Чехии. Все матчи четвертьфинального раунда пройдут в американском Баффало 2 января. По итогам этих встреч станут известны пары четвертьфиналистов турнира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Система tax free заработала в России
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке