Молодежная сборная России сыграет против США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в американском городе Баффало, завершились соревнования на групповом этапе. Стали известны все восемь команд, которые продолжат борьбу за медали. Россияне уступили в четвертой игре предварительного раунда в серии буллитов команде Швеции со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось вничью, и рассудить соперников смогла лишь серия буллитов. И теперь в первом раунде плей-офф сборная России сыграет с хозяевами турнира, командой США. Поединок начнется в 4:00 по московскому времени 3 января, в США это будет еще 2 января 20:00 местного времени. В заключительной игре своего группового раунда американцы победили в упорном поединке команду Финляндии со счетом 5:4 (2:0, 2:2, 1:2). Год назад эти же команды играли в полуфинале молодежного ЧМ и тогда победа досталась команде России. Помимо этого Канада сыграет с командой Швейцарии, Словакия - со Швецией, а Финляндия - с победившей в первом матче турнира россиян командой Чехии. Все матчи четвертьфинального раунда пройдут в американском Баффало 2 января. По итогам этих встреч станут известны пары четвертьфиналистов турнира.