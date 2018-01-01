Главный тренер молодежной сборной России Брагин рассказал, как играть против США на чемпионате мира

1 Янв. 2018 2018-01-01T09:38:43+03:00

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Хоккеисты молодежной сборной России проиграли в последнем поединке группового этапа чемпионата мира Швеции со счетом 3:4 в американском Баффало. Исход поединка решился в серии послематчевых буллитов. Команда Валерия Брагина теперь продолжит выступление на первенстве мира поединком против команды США в четвертьфинале турнира. Наставник нашей молодежки после поединка со шведами прокомментировал промежуточные итоги выступления нашей команды на турнире.

- Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось. Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч — уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас. Спад во втором периоде? Ну конечно он связан с игрой в меньшинстве. Мы минут двенадцать так играли. Одни ребята нагрузились, им нужно было время на восстановление. Другие слабо играют в меньшинстве, они не выходили на лед.

- После того как пропускаем - удается забить довольно легко. И потом снова. С чем это связываете?

- Повторю: необязательные удаления отняли много сил. Шайбы, пропущенные в первом периоде, скажем так, были легкими — не соперник предложил мастерство, а наши ошибки привели к ним. Будем исправлять это.

- Следующий соперник — американцы.

- Команда хорошая, очень играющая. Против нее нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления.

- Вы изменили сочетания. Понравился результат?

- Сложно сказать. Сначала нужно внимательно пересмотреть игру и проанализировать.

Отметим, что поединок Россия - США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею среди молодежи пройдет 2 января в 20:00 по времени Баффало. В России это будет 4 часа утра 3 января.