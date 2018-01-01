2018-01-02T00:57:35+03:00
Звезды

Как звезды встретили Новый год: Земфира спела новую песню, Собчак попарилась в бане, а Киркоров повеселился в Монте-Карло

Кто из наших артистов предпочёл работать в праздники, а кто провёл время с семьей
Кира БУЛЫЧЕВА
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Филипп Киркоров со всей семьей отправился за океан. Фото: instagram.com/fkirkorovФилипп Киркоров со всей семьей отправился за океан. Фото: instagram.com/fkirkorov
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Как Новый год встретишь - так его и проведёшь. Мы решили использовать эту нехитрую примету для того, чтобы посмотреть, что ждёт наших артистов в следующем году.

Многие, судя по Инстаграму, будут отдыхать и прекрасно себя чувствовать в компании близких людей.

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Татьяна Лютаева поздравила всех с Новым годом!
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Яна Рудковская с сыном и мужем, Валентин Юдашкин с семейством, Татьяна Лютаева, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Алсу и Нюша с супругом предпочли домашний уют.

juliakovalchukjuliakovalchuk
Красный петух и Желтая собака - воссоединились!!! Животных дома много не бывает!!! #сновымгодом
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alsou_aalsou_a
Всем добра и любви!! #HappyNewYear #2018
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nyusha_nyushanyusha_nyusha
Нюша с супругом предпочли домашний уют
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Светлана Лобода, наверное, стала рекордсменкой - артистка выступила на трёх площадках. А сам переход из старого года в новый у неё случился в машине, по дороге с одного мероприятия на другой. Но Света была не одна, а в компании своего продюсера, Нателлы Крапивиной и ее дочери.

gyudashkinagyudashkina
Наша семья поздравляет всех с Наступающим Новым Годом!!! Счастья, Любви и Здоровья вам всем!!! #2018
18641 отметок «Нравится»119 комментариевInstagram
lobodaofficiallobodaofficial
Светлана Лобода в Новый год выступила на трех площадках.
123217 отметок «Нравится»687 комментариевInstagram

На работе была и Ани Лорак - певица, правда, взяла на работу мужа, чтобы встретить праздник с ним. Работал и Макс Барских - артист выступал в Казахстане. А вот другая украинская звезда, Верка Сердючка, со своим «все будет ха-ра-шо» отжигала в Подмосковье.

anilorakanilorak
С Новым годом!!!!!!
60746 отметок «Нравится»616 комментариевInstagram
manucharovmanucharov
#аяидутакаявсявдольчегаббана
3058 отметок «Нравится»30 комментариевInstagram

За городом был и Стас Михайлов с супругой Инной.

inamikhaylovainamikhaylova
"Новогоднее настроение это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью" #снаступающим2018 #люблюВсех
8866 отметок «Нравится»78 комментариевInstagram
inamikhaylovainamikhaylova
#снаступающим2018
2847 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

На частной вечеринке выступила и Земфира.

renatalitvinovaofficiallrenatalitvinovaofficiall
Иосиф +Земфира - С Новым Годом всех!
15009 отметок «Нравится»226 комментариевInstagram

Среди гостей были дизайнер Вика Газинская, Светлана Бондарчук и, конечно же, Рената Литвинова. Верная подруга певица поделилась видео. Земфира, которая не выпускала новых песен уже целую вечность, спела совсем свежую композицию «Иосиф», посвящённую Бродскому, с отрывками из его произведений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

Так же, помимо знакомых всем хитов прозвучала «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой, которую Рамазанова последнее время частенько исполняет на закрытых мероприятиях.

По традиции вместе Новый год встретили Леонид Агутин с Владимиром Пресняковым.

Ксения Собчак в новый год решила попариться в баньке. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак в новый год решила попариться в баньке. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ольга Бузова поначалу отметила праздник со своей семьей.

buzova86buzova86
Со мной моя семья...я не одинока всех поздравила, накормила, выезжаем отмечать обещаю себе не плакать сегодня #моилюдивсегдасомной
361133 отметок «Нравится»2383 комментариевInstagram

А потом в компании подруг отправилась веселиться. У певицы и ведущей Дома-2 было такое отчаянное декольте, что, казалось, мимо не пройдёт никто. Но обошлось.

Многие артисты и покинули нашу Родину, чтобы как следует отпраздновать наступление 2018-го. Филипп Киркоров с детьми был в Монте-Карло. Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым пошли в хороший ресторан в Майями.

fkirkorovfkirkorov
Наши Новогодние Приключения с @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov , и нашей весёлой и дружной компании начались и Первая Остановка на несколько часов перед трансконтинентальным многочасовым перелетом- ЧУДЕСНОЕ МОНАКО И МОНТЕ КАРЛО... С НАСТУПАЮЩИМ...... ЛЮБИМ ВАС.... #новыйгод2018 #montecarlo #monaco #филиппкиркоров #друзья #каникулы Photo by @rr_photo
37639 отметок «Нравится»199 комментариевInstagram
Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым пошли в хороший ресторан в Майями. Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым пошли в хороший ресторан в Майями. Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алена Свиридова тусовалась в Пизе. Алика Смехова с детьми - в Вене.

alenasviridovaalenasviridova
Старый год в Пизу! С Новым годом!:):):) #гдевстретишьтамипроведёшь
1882 отметок «Нравится»26 комментариевInstagram
alika_smekhovaalika_smekhova
К встречи Нового Года готовы платье @allacouture #alikasmekhova #AllaCouture #happynewyear #vienna
10851 отметок «Нравится»78 комментариевInstagram

А Сергей Шнуров с супругой - в гостях у Александра Невзорова. Пожалуй, у этой троицы был самый интересный Новый год - мужчины схлестнулись на тему истории, а потом бились в танцах.

shnurovsshnurovs
ЧПХ @mshnurova @nevzorovofficial
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