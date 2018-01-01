Как звезды встретили Новый год: Земфира спела новую песню, Собчак попарилась в бане, а Киркоров повеселился в Монте-Карло
Как Новый год встретишь - так его и проведёшь. Мы решили использовать эту нехитрую примету для того, чтобы посмотреть, что ждёт наших артистов в следующем году.
Многие, судя по Инстаграму, будут отдыхать и прекрасно себя чувствовать в компании близких людей.
Яна Рудковская с сыном и мужем, Валентин Юдашкин с семейством, Татьяна Лютаева, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Алсу и Нюша с супругом предпочли домашний уют.
Светлана Лобода, наверное, стала рекордсменкой - артистка выступила на трёх площадках. А сам переход из старого года в новый у неё случился в машине, по дороге с одного мероприятия на другой. Но Света была не одна, а в компании своего продюсера, Нателлы Крапивиной и ее дочери.
На работе была и Ани Лорак - певица, правда, взяла на работу мужа, чтобы встретить праздник с ним. Работал и Макс Барских - артист выступал в Казахстане. А вот другая украинская звезда, Верка Сердючка, со своим «все будет ха-ра-шо» отжигала в Подмосковье.
За городом был и Стас Михайлов с супругой Инной.
На частной вечеринке выступила и Земфира.
Среди гостей были дизайнер Вика Газинская, Светлана Бондарчук и, конечно же, Рената Литвинова. Верная подруга певица поделилась видео. Земфира, которая не выпускала новых песен уже целую вечность, спела совсем свежую композицию «Иосиф», посвящённую Бродскому, с отрывками из его произведений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».
Так же, помимо знакомых всем хитов прозвучала «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой, которую Рамазанова последнее время частенько исполняет на закрытых мероприятиях.
По традиции вместе Новый год встретили Леонид Агутин с Владимиром Пресняковым.
Ксения Собчак в новый год решила попариться в баньке. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ольга Бузова поначалу отметила праздник со своей семьей.
А потом в компании подруг отправилась веселиться. У певицы и ведущей Дома-2 было такое отчаянное декольте, что, казалось, мимо не пройдёт никто. Но обошлось.
Многие артисты и покинули нашу Родину, чтобы как следует отпраздновать наступление 2018-го. Филипп Киркоров с детьми был в Монте-Карло. Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым пошли в хороший ресторан в Майями.
Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым пошли в хороший ресторан в Майями. Фото: instagram.com/orbakaite_k
Алена Свиридова тусовалась в Пизе. Алика Смехова с детьми - в Вене.
А Сергей Шнуров с супругой - в гостях у Александра Невзорова. Пожалуй, у этой троицы был самый интересный Новый год - мужчины схлестнулись на тему истории, а потом бились в танцах.