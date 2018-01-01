Как звезды встретили Новый год: Земфира спела новую песню, Собчак попарилась в бане, а Киркоров повеселился в Монте-Карло

1 Янв. 2018 2018-01-02T00:57:35+03:00

Кто из наших артистов предпочёл работать в праздники, а кто провёл время с семьей

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Как Новый год встретишь - так его и проведёшь. Мы решили использовать эту нехитрую примету для того, чтобы посмотреть, что ждёт наших артистов в следующем году.

Многие, судя по Инстаграму, будут отдыхать и прекрасно себя чувствовать в компании близких людей.

tanialyutaeva Татьяна Лютаева поздравила всех с Новым годом!

Яна Рудковская с сыном и мужем, Валентин Юдашкин с семейством, Татьяна Лютаева, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Алсу и Нюша с супругом предпочли домашний уют.

juliakovalchuk Красный петух и Желтая собака - воссоединились!!! Животных дома много не бывает!!! #сновымгодом

alsou_a Всем добра и любви!! #HappyNewYear #2018

nyusha_nyusha Нюша с супругом предпочли домашний уют

Светлана Лобода, наверное, стала рекордсменкой - артистка выступила на трёх площадках. А сам переход из старого года в новый у неё случился в машине, по дороге с одного мероприятия на другой. Но Света была не одна, а в компании своего продюсера, Нателлы Крапивиной и ее дочери.

gyudashkina Наша семья поздравляет всех с Наступающим Новым Годом!!! Счастья, Любви и Здоровья вам всем!!! #2018

lobodaofficial Светлана Лобода в Новый год выступила на трех площадках.

На работе была и Ани Лорак - певица, правда, взяла на работу мужа, чтобы встретить праздник с ним. Работал и Макс Барских - артист выступал в Казахстане. А вот другая украинская звезда, Верка Сердючка, со своим «все будет ха-ра-шо» отжигала в Подмосковье.

anilorak С Новым годом!!!!!!

За городом был и Стас Михайлов с супругой Инной.

inamikhaylova "Новогоднее настроение это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью" #снаступающим2018 #люблюВсех

На частной вечеринке выступила и Земфира.

renatalitvinovaofficiall Иосиф +Земфира - С Новым Годом всех!

Среди гостей были дизайнер Вика Газинская, Светлана Бондарчук и, конечно же, Рената Литвинова. Верная подруга певица поделилась видео. Земфира, которая не выпускала новых песен уже целую вечность, спела совсем свежую композицию «Иосиф», посвящённую Бродскому, с отрывками из его произведений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

Так же, помимо знакомых всем хитов прозвучала «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой, которую Рамазанова последнее время частенько исполняет на закрытых мероприятиях.

По традиции вместе Новый год встретили Леонид Агутин с Владимиром Пресняковым.

Ксения Собчак в новый год решила попариться в баньке. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ольга Бузова поначалу отметила праздник со своей семьей.

buzova86 Со мной моя семья...я не одинока всех поздравила, накормила, выезжаем отмечать обещаю себе не плакать сегодня #моилюдивсегдасомной

А потом в компании подруг отправилась веселиться. У певицы и ведущей Дома-2 было такое отчаянное декольте, что, казалось, мимо не пройдёт никто. Но обошлось.

Многие артисты и покинули нашу Родину, чтобы как следует отпраздновать наступление 2018-го. Филипп Киркоров с детьми был в Монте-Карло. Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым пошли в хороший ресторан в Майями.

fkirkorov Наши Новогодние Приключения с @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov , и нашей весёлой и дружной компании начались и Первая Остановка на несколько часов перед трансконтинентальным многочасовым перелетом- ЧУДЕСНОЕ МОНАКО И МОНТЕ КАРЛО... С НАСТУПАЮЩИМ...... ЛЮБИМ ВАС.... #новыйгод2018 #montecarlo #monaco #филиппкиркоров #друзья #каникулы Photo by @rr_photo

Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым пошли в хороший ресторан в Майями. Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алена Свиридова тусовалась в Пизе. Алика Смехова с детьми - в Вене.

alenasviridova Старый год в Пизу! С Новым годом!:):):) #гдевстретишьтамипроведёшь

alika_smekhova К встречи Нового Года готовы платье @allacouture #alikasmekhova #AllaCouture #happynewyear #vienna

А Сергей Шнуров с супругой - в гостях у Александра Невзорова. Пожалуй, у этой троицы был самый интересный Новый год - мужчины схлестнулись на тему истории, а потом бились в танцах.