Быстрый способ похудеть без физических упражнений создали ученые

1 Янв. 2018 2018-01-01T14:22:19+03:00

Их открытие придется как никогда кстати после всеобщих новогодних застолий

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Оказывается, потерять 30 процентов от собственного веса проще простого. Гораздо сложнее достать специальный девайс, который и поможет достичь такого желанного результата. Он пока еще не поступил в продажу.

Речь идет о специальном трансдермальном пластыре, который создали ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Эта лента снабжена многочисленными микроиглами размерами тоньше человеческого волоса. В каждой из них содержится особое средство, которые, проникая в организм любого человека, превращают белый жир (который, как известно, сберегает энергию внутри тела) в жир бурый (энергосжигающий).

Клинические испытания пластыря уже прошли на «добровольцах» - лабораторных мышах с ожирением: итоги показали, что белый жир у них уже на пятый день ношения изобретения стал превращаться в бурый.

В среднем грызуны потеряли порядка трети собственного веса.

А кроме того, замеры показали, что у мышей снизился уровень холестерина в крови (предвестник сердечно-сосудистых заболеваний). Полные результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods.

Ученые уверены, что их изобретение поможет многим людям снизить вес в кратчайшие сроки, "и без особого психологического надрыва":

- Наша цель заключалась в создании незаметного и недорогого средства, которое сможет легко использовать каждый, — заявил профессор Пэн Чен. - Уверен, мы добились поставленной цели.

Немногим ранее был создан еще один препарат, который также способен сжигать лишний жир в организме без интенсивных тренировок. При этом его создатели - специалисты из института Салка в Ла-Хойе - утверждают, что чудо-средство повышает выносливость человеческого организма на 70% даже в том случае, если человек вообще не занимается спортом.

Создать его удалось после тщательного анализа генов, которые отвечают за сжигание жировых запасов организма.

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