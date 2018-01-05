2018-01-05T14:29:53+03:00
Недвижимость

В России запретили понятие «жилье эконом-класса»

И не потому что данная фраза якобы оскорбляет покупателей
Стефания ЛАРИНА
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Сейчас «экономкласс» - это квартира, площадью от 20 до 50 квадратных метров или дом, площадью до 200 квадратных метров со всеми коммуникациямиСейчас «экономкласс» - это квартира, площадью от 20 до 50 квадратных метров или дом, площадью до 200 квадратных метров со всеми коммуникациямиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Президент России Владимир Путин изменил федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». В одном из пунктов говорится, что впредь, в нашей стране нельзя использовать термин «жилье эконом-класса». На смену ему пришло понятие «стандартное жилье».

Нет, дело тут совсем не в том, что данная фраза якобы оскорбляет россиян. Еще в прошлом году в Минстрое поясняли, что словосочетание часто ставит в тупик переводчиков на международных конференциях. Во всех странах мира говорят строго «стандартное жилье».

В общем, речь идет о простой замене понятий. И застройщики не перестанут строить недорогое жилье для нуждающихся. Наоборот, оно пользуется хорошим спросом. Значит, предложение всегда будет.

Сейчас «экономкласс» - это квартира, площадью от 20 до 50 квадратных метров или дом, площадью до 200 квадратных метров со всеми коммуникациями, счетчиками воды и электричества, сантехникой, плитой. Такие критерии установили для застройщиков, которые возводят дома в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». И стоимость квадратного метра в этом случае не должна превышать 35 тысяч рублей.

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