Американская фанатка пригрозила Киркорову судом

6 Янв. 2018 2018-01-06T17:18:04+03:00

Судя по всему, артисту ничего не оставалось, как скрыться от преследования фанатки в бутике Фото: Евгения ГУСЕВА

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Филиппу Киркорову не надо придумывать скандалы. Пиар-поводы сами падают на его голову.

Отдыхал Филипп в Майами, починял свой примус, никого не трогал. Стоило артисту выйти на улицу без охраны, тут же российского короля поп-сцены атаковали фанаты. Да, с таким ростом и такой яркой узнаваемой внешностью даже за океаном не расслабишься.

Так из-за рядового променада по Майами грянул нешуточный скандал.

Поклонница артиста разместила в Ютубе странное видео. На ролике женщина преследует певца во время его прогулки. Дама клянёт артиста последними словами, грозя скорой расправой:

«Наглый тип! Извинитесь передо мной, король эстрады, за ваши грубые слова! Король эстрады, вам кто дает право? Если вы живете в России, то можете хамить людям? Бессовестный человек, кто вам дает право называть меня проституткой русской? Я вам что, проститутка? Вы что обо мне знаете?» — бьется в истерике женский голос за кадром, снимая молчаливую спину Киркорова.

Судя по всему, артисту ничего не оставалось, как скрыться от преследования фанатки в бутике.

Поклонница Киркорова напоследок пригрозила артисту: «Кто вам дал право обзывать меня, посылать моего мужа при моем ребенке на три буквы? Извинитесь, вы же мужчина! Ну все, Филя, я на вас в суд подам. Вы любите на все газетки в суд подавать, а я на вас подам за то, что вы меня оскорбили».

Странное видео американской фанатки Киркорова тут же собрало приличное количество просмотров. Пресса запестрела заголовками, мол, Филипп оскорбил женщину и та его грозится засудить. Только наши коллеги в погоне за «хайпом», видимо, не заметили, что на видео никакого оскорбления не зафиксировано. А было ли оно? Нам предоставлено только преследование певца фанаткой и ее оскорбления.

Да и сам Киркоров считает, мол, чего тут комментировать, стал жертвой очередной странной поклонницы.

Кстати, фанаты скандалят с Киркоровым не первый раз. Так на «Детской Новой Волне» в Крыму на Киркорова напала его украинская фанатка, жительница посёлка Артёмовка Харьковской области Татьяна Пушина. Отрекомендовавшись гастрольной женой Киркорова, дама поведала журналистам, что стала жертвой «коварного обмана» певца. Мол, заманив ее к себе в номер, певец обещал ей жениться и сделать из неё звезду.

- А сейчас он меня даже не узнает! Есть у человека совесть? А ведь я похожа на Пугачеву: такая же пышная, симпатичная, - убеждала «акул пера» Пушина.

Были в жизни Филиппа и другие скандалы (знаменитая «розовая кофточка», к примеру), о которых артист вспоминать не любит. Мол, дети растут, старается быть для своих наследников примером.

- С появлением детей, я изменился, стал более внимательно относится к своим поступкам, словам и делам. Не хочется краснеть перед детьми, когда они подрастут и прочитают что-то нехорошее обо мне в интернете. Теперь я стараюсь сдерживаться, не реагировать бурно, даже если меня провоцируют, - делился в интервью «КП» Киркоров.