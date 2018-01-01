Самая тяжелая женщина в мире похудела на 403 килограмма

1 Янв. 2018 2018-01-01T19:31:00+03:00

Майра Росалес решила полностью изменить свою жизнь, когда ей исполнилось 30 лет

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Американка Майра Росалес, которую раньше считали самой тяжелой женщине в мире, смогла похудеть на 403 килограмма. Она решила в корне изменить свою жизнь после того, как ей исполнилось 30 лет.

Росалес, проживающая в штате Техас, перенесла сильное потрясение, из-за которого у нее развилось пищевое расстройство и серьезное ожирение. В результате женщина поправилась до 499 килограммов.

Майра пережила сильное расстройство и страдала ожирением. Фото: Майра Росалес/Facebook

По словам Майры, несколько лет назад она упала на своего племянника, из-за чего мальчик получил тяжелую травму головы и умер. Женщина пережила сильный шок, а потом вообще перестала вставать с кровати.

Теперь Майра весит 96 килограммов. Фото: Майра Росалес/Facebook

Чтобы похудеть, Росалес перенесла одиннадцать различных операций. Во время одной из них врачи уменьшили женщине желудок. Кроме того, американка перешла на правильное питание и стала заниматься спортом. Борьба с лишними килограммами заняла несколько лет, сейчас Майра весит 96 килограммов.