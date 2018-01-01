Швейцарец Дарио Колонья потеснил с первого места "Тур де Ски" россиянина Сергея Устюгова

1 Янв. 2018 2018-01-01T20:23:25+03:00

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Швейцарский лыжник Дарио Колонья отпраздновал победу на третьем этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Соревнования прошли в швейцарском Ленцерхайде и в тройке призеров оказались сразу двое россиян. Сергей Устюгов занял третье место, проиграв 17,6 секунды Колонье, а Александр Большунов проиграл 45,5 секунды.

Этот этап немного подкорректировал общий зачет многодневной лыжной гонки. И Сергей Устюгов, который в прошлом сезоне одержал феноменальную победу, выиграв почти все этапы "Тур де Ски", переместился на вторую позицию. На первом месте теперь - швейцарец Колонья. Олимпийский чемпион выигрывает 22,6 секунды у Устюгова и 55,5 у Александра Большунова. Алекс Харви из Канады - четвертый, а казахский лыжник Алексей Полторанин - пятый.

После завершения гонки в интервью пресс-службе Международной федерации лыжного спорта Устюгов заявил:

- Гонка получилась неплохой. Несмотря на это, я надеялся на более успешный результат. Я старался держаться вместе с Дарио, но потом он ушел в отрыв, и я не смог ликвидировать отставание. Я буду продолжать бороться.

Александр Большунов, в свою очередь, отметил:

- Я доволен своим выступлением сегодня, оно получилось почти идеальным. Я смог сохранить стабильный темп и выиграть несколько секунд. Я не слишком удовлетворен тем, как бежал последние три километра. Я устал, а группа преследователей почти настигла меня. Но я рад, что смог финишировать третьим.

Что касается других россиян, Алексей Червоткин после трех этапов - восьмой, Андрей Ларьков - 12-й, Андрей Мельниченко - 25-й, Денис Спицов на 29 позиции, следом за ним Станислав Воложенцев, позади них - Иван Якимушкин (33), Алексей Виценко (34), Глеб Ретивых (64).

Теперь 2 января у лыжников будет выходной день. И 3 января спортсмены выйдут на старт четвертого этапа в немецком Оберстдорфе, где пройдут спринтерские гонки классическим стилем. Финиш соревнований намечен на 7 января.