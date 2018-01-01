Какой сериал воровали в 2017 году чаще остальных

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:36:51+03:00

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Фэнтези-сага "Игра престолов" уже в седьмой раз отхватила приз среди самых любимых пиратами, а значит, и всеми, сериалов. Такой рейтинг каждый год составляет авторитетный в этом вопросе портал Torrent Freak (блог о деятельности торрент-трекеров, файлооменников, пиратах и борьбе с ними. Сайт всячески поддерживает пиратство.)

Так, Torrent Freak отметил, что сразу же, как вышел последний эпизод седьмого сезона - закачивать серию кинулись одновременно, в едином порыве, почти 400 тысяч человек в разных странах. Остальные места в первой десятке поделили следующие сериалы:

Полный список лакомых для пиратов сериалов выглядит так:

1. "Игра престолов"

2. "Ходячие мертвецы"

3. "Флэш"

4. "Теория большого взрыва"

5. "Рик и Морти"

6. "Побег"

7. "Шерлок"

8. "Викинги"

9. "Форс-мажоры"

10. "Стрела"

Напомним, последний восьмой сезон "Игры престолов" должен выйти не раньше 2019 года. Так как масштаб и продолжительность эпизодов 8 сезона внушительные, съемочный процесс растянется. Создатели планируют завершить съемки 8 сезона Игры престолов только в марте - апреле 2018 года. Продюсеры и сценаристы Дэн Уайс и Дэвид Бениофф уже пообещали, что последняя глава сериала будет изобиловать батальными сценами и компьютерной графикой по последнему слову техники, а это тоже требует времени. Поэтому зрители могут увидеть сезон лишь в начале 2019 года. Съемки же начались уже в октябре 2017 года. Также в мае 2017 года представители канала HBO заявили о создании 4 спин-оффов (ответвлений).