Ксения Собчак в восторге от «Праздничного переполоха»

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:51:56+03:00

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На днях в Москве прошла премьера картины «Праздничный переполох» (в прокате с первого января). Фильм действительно забавный - о том, как Макс, организатор свадебных торжеств, получил крупный заказ - провести свадьбу в замке 17-го века. Все бы ничего, но его команда идёт в разнос, жених мечтает совершать акробатические трюки, а невеста оказывается бывшей возлюбленной одного из помощников распорядителя. Все идёт вверх дном, но, как всего, по-французски эксцентрично и трогательно. Главные роли в комедии Эрика Толедано и Оливье Накаша, авторов хита «1+1» озвучили Александр Паль, Анатолий Белый и резиденты Comedy Club (Мария Кравченко, Сергей Гореликов и Андрей Шелков), а также актер Мастерской Петра Фоменко Амбарцум Кабанян. Комедию оценили не только французские зрители (в этой стране она уже стала хитом номер один), но и наши селебрити.

Ксения Собчак стала одной из первых зрительниц фильма:

«Праздничный переполох» получился веселым, ярким. Он в первую очередь про хорошее настроение. Но при этом получилась не пошлая американская комедия, а очень тонкий французский фильм, построенный на нюансах. В общем, это какая-то очень красивая история, когда каждая деталь начинает вдруг играть яркими красками. Замечательный фильм, который я от души рекомендую».

Мария Кравченко из Comedy Woman, которая озвучила в фильме «Праздничный переполох» Адель, поделилась своими впечатлениями от работы над картиной, а заодно и вспомнила про свою свадьбу: - «Я очень рада тому, что мой первый дубляж случился именно с этим фильмом. У нас с мужем не было свадьбы как таковой, так что мы присмотрели себе парочку моментов на будущее. К примеру, «катание» жениха на шаре. Они даже по комплекции схожи с моим мужем».