Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур на новогодней вечеринке задрала юбку и показала «бабушкины» трусы

1 Янв. 2018 2018-01-01T23:09:01+03:00

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Дочери известных голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур никогда не отличались примерным поведением. 29-летняя Румер, 26-летняя Скаут и 23-летняя Таллула не раз доставляли родителям хлопот и заставляли их краснеть. На этот раз отличились средняя и младшая из сестер. Таллула опубликовала в своем Инстаграме снимок, сделанный во время празднования Нового года. На фото ее сестра Скаут позирует в обнимку с приятелем, наряженным в костюм Йодо – героя «Звездных войн». При этом Скаут не удержалась и в тот момент, когда был сделан кадр, задрала юбку.

Снимок звездной наследницы с задранным подолом немедленно появился в западных таблоидах. Помимо неприличного жеста Скаут Уиллис все тут же принялись обсуждать ее нижнее белье. Ведь вместо кружевных стрингов, которые ожидаешь увидеть на состоятельной девушке, собравшейся на вечеринку, дочка Деми Мур явила миру большие хлопковые трусы, которые никак не вяжутся с ее вечерним платьем. Многие тут же окрестили нижнее белье звездной наследницы «старомодным» и «бабушкиным».

Это далеко не единственная выходка девушек Уиллис за последний месяц. Накануне Нового года все три сестры – Румер, Скаут и Таллула – сфотографировались обнаженными в ванне. И, как водится, выложили снимок в Инстаграм. Таллула и Скаут — активистки общественного движения «Free The Nipple» («Освободи сосок»), выступающего за право женщины показывать свою грудь где угодно и когда угодно, особенно в соцсетях. И потому обнажают собственные прелести при любом удобном случае. Движение «Освободи сосок», к котором примкнули сестры, выступает против действующих законов о цензуре в США, которые, по их мнению, криминализируют женское тело. В мае 2014 года Скаут Уиллис прогулялась по Нью-Йорку топлесс и выложила снимки своего обнаженного променада в Интернет.

Из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур с профессией определилась только старшая Румер. Она дебютировала на Бродвее в мюзикле «Чикаго», и с тех пор попала в обойму. Румер много гастролирует и участвует в разных телепроектах, например, в «Танцах со звездами». Если старшая выбрала сцену, то младшие дочки артистов пока так и не решили, кем они хотят стать. Девушки пробуют себя как модели, но больше всего им, похоже, нравится жизнь богатых наследниц.

Девушки то и дело выкладывают в Инстаграм полуобнаженные снимки. На фото - Скаут.

Напомним, Брюс Уиллис и Деми Мур развелись в 2000 году после 13 лет совместной жизни. Старшей Румер тогда было 13 лет, Таллуле – шесть, Скаут – девять лет. В 2005 году Деми после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера (муж был младше нее на 15 лет). Эштон сумел наладить хорошие отношения с дочками Мур, и когда супруги развелись (они расстались в 2011 году), Румер, Таллула и Скаут очень переживали из-за того, что Деми не позволяет им общаться с Катчером.

Деми Мур с младшей дочерью Таллулой (слева) и средней Скаут (справа).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюс Уиллис в 2009 году женился на супермодели Эмме Хемминг. На свадьбе присутствовала и Деми Мур с Эштоном Катчером. У Брюса и Эмми родились две дочери.